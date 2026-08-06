Lali, Tini, Emilia y más: quiénes son los famosos que se pronunciaron contra la Ley de Inviolabilidad

La marcha convocada para este jueves 6 de agosto frente al Congreso sumó en las últimas horas el apoyo de varios famosos argentinos. En la previa al tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, artistas y figuras del espectáculo llamaron a movilizarse a través de sus redes sociales.

El proyecto genera rechazo entre distintos sectores por los cambios que propone en normas vinculadas al acceso a la tierra y la vivienda. En ese marco, gremios, organizaciones sociales y referentes de la cultura convocaron a concentrarse frente al Congreso.

En las últimas horas, se pronunciaron una serie de artistas muy diversos. Una de las primeras en hacerlo fue Lali Espósito, quien compartió en sus historias de Instagram una publicación del Observatorio de Tierras con la consigna: "6 de agosto al Congreso. No a la Ley de Extranjerización".

Más tarde, la cantante publicó un video para reforzar la convocatoria y expresó: "Nos encontramos el jueves en la plaza, en el Congreso, para defender nuestra tierra, el agua, nuestros recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí".

Otra de las artistas que se manifestó fue Emilia Mernes, quien replicó una publicación de Amnistía Internacional que advertía sobre el proyecto y afirmaba que "defender la tierra es defender los derechos humanos", junto a otras historias alusivas.

La cantante Emilia Mernes se pronunció en sus redes por la modificación a la Ley de Tierras.

También se sumó el músico Ca7riel, quién escribió en su historia de Instagram: "Guarda que quieren vender la Patagonia".

Además, se pronunció otra de las artistas más reconocidas de argentina, Tini Stoessel. En su cuenta de Instagram compartió una imagen de un paisaje con una bandera argentina y el mensaje: "La patria no se vende".

Tini Stoessel se pronunció contra la modificación de la Ley de Tierras.

Los otros famosos que se suman a la convocatoria

Durante un show junto a Milo J y Trueno en el Central Park de Nueva York, Dillom desplegó una bandera argentina con la frase "La patria no se vende" y expresó su apoyo a la movilización.

Otro de los que sorprendió al pedir participar de la protesta fue L-Gante, quien publicó un mensaje dirigido a sus seguidores: "Llamado importante a toda la gente del pueblo argentino. Presten atención a los planes y las nuevas leyes que están queriendo imponer para nuestro país. No se dejen engañar y no apoyen el negociamiento de nuestras tierras".

La historia de L-Gante por la ley de inviolabilidad

En los días previos también se pronunciaron otras figuras del espectáculo. Dolores Fonzi convocó a movilizarse con un fuerte mensaje en redes sociales: "Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Quieren vender todo. Nos vemos en la calle para frenar la embestida".