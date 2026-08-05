Outlet de la Ciudad: las galerías del centro lanzan descuentos de hasta el 50%

Con una amplia propuesta de descuentos y beneficios, este jueves comenzará una nueva edición del Outlet de la Ciudad en las tradicionales galerías del microcentro de Mendoza. La iniciativa invita a mendocinos y turistas a recorrer distintos paseos comerciales con promociones especiales en una amplia variedad de productos y servicios .

Durante la jornada, las galerías Pasaje San Martín, San Marcos, Independencia, Piazza, Bamac y Kolton abrirán sus puertas con descuentos de hasta el 50%, promociones 2x1, beneficios en la segunda compra y obsequios en comercios adheridos. La propuesta abarcará rubros como indumentaria, calzado, accesorios, perfumería, tecnología, gastronomía y servicios.

La iniciativa busca fortalecer la actividad comercial del centro mendocino mediante una experiencia de compra diferente, con ofertas distribuidas en distintos espacios del microcentro y promociones exclusivas para quienes recorran las galerías participantes.

La Galería Bamac ofrecerá importantes rebajas en indumentaria de invierno, camperas, sweaters y ropa para bebés e infantiles. Además, habrá percheros de liquidación con prendas desde $5.000, $10.000 y $15.000, junto con combos promocionales que superarán el 30% de descuento en accesorios para telefonía celular.

En la Galería Kolton, los comercios adheridos tendrán hasta un 50% de descuento en prendas y productos seleccionados, promociones 2x1 en abrigos de invierno y liquidaciones con precios especiales desde $5.000, $10.000 y $20.000. A ello se sumarán beneficios 2x1 en la cafetería para quienes realicen una pausa durante el recorrido.

La Galería San Marcos presentará descuentos escalonados del 20%, 30%, 40% y hasta el 50% en indumentaria y accesorios. Algunos locales también ofrecerán promociones 2x1 y obsequios por monto de compra, entre ellos accesorios, prendas a elección, vouchers para masajes y sesiones de relajación.

Descuentos en estética, moda y gastronomía

En la Galería Piazza habrá promociones de hasta el 50% en servicios de estética y belleza. También se aplicarán descuentos de entre el 25% y el 50% en joyería para quienes abonen en efectivo o mediante transferencia.

Por su parte, la Galería Independencia contará con precios especiales en camperas puffer, jeans y buzos, además de un 25% de descuento en indumentaria infantil y de invierno. Los locales adheridos también ofrecerán un 10% de rebaja adicional en la segunda compra.

El Pasaje San Martín tendrá precios promocionales en indumentaria y perfumería. Además, Café Mundial aplicará descuentos del 20%, 30% y hasta el 50% en una selección de productos y objetos exhibidos en sus vitrinas.

Financiación y más beneficios para las compras

Las promociones anunciadas forman parte de una oferta más amplia que incluirá cientos de descuentos distribuidos entre los distintos comercios adheridos al Outlet de la Ciudad.

Como beneficio adicional, quienes realicen sus compras podrán acceder a Plan 5 de Naranja X, una modalidad que permitirá financiar las adquisiciones en cinco cuotas sin interés en los comercios participantes, facilitando el acceso a las promociones disponibles durante esta nueva edición del evento comercial.