Mendoza bajo alerta por nevadas persistentes y vientos de hasta 100 Km/h: qué zonas del llano se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este jueves 6 de agosto por nevadas y vientos fuertes en distintas zonas de Mendoza. Además, se espera que empiece a descender la temperatura, una tendencia que se mantendrá durante los próximos días.

Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas en el sector norte de la cordillera y en la zona baja de Malargüe: “El área será afectada por nevadas persistentes de intensidad moderada a fuerte. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas la precipitación será en forma de lluvia o lluvia y nieve”, indicaron.

También hay alerta naranja por nevadas en el resto de la cordillera: “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 40 y 70 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco”, detallaron desde el SMN.

Además, emitieron un alerta por vientos fuertes en varias zonas de la provincia, incluido el Gran Mendoza: “La zona cordillerana será afectados por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos”, adelantaron, y agregaron: “En el resto del área no cordillerana bajo alerta, los vientos serán del sector sur con intensidades entre 40 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de advertencias para este jueves en Mendoza.

Durante la madrugada continuará el viento Zonda en Malargüe, sur de Malargüe y toda la precordillera, y se extenderá durante la mañana probablemente al Valle de Uco y San Rafael. Se mantendrá hasta aproximadamente las 15 o 16.

De forma simultánea ingresará viento Sur desde la medianoche, comenzando por la zona Sur y alcanzando la zona Norte alrededor de las 4, con velocidades cercanas a 50 km/h. Permanecerá durante toda la jornada, y afectará con mayor intensidad la franja Este provincial hasta las 20.

Pronóstico para los próximos días

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada ventosa y con descenso de la temperatura, con una mínima esperada de 8 ºC y una máxima de 15 ºC. En alta montaña se esperan nevadas “moderadas a fuertes”, viento blanco y baja visibilidad.

Para el viernes se espera poca nubosidad, vientos del sudeste, heladas parciales y nevadas débiles en cordillera. El sábado estará fresco, con una máxima de 13 ºC y una mínima de apenas 3 ºC. El mal tiempo se mantendrá durante el domingo.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

La situación de los pasos internacionales