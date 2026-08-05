Mendoza bajo alerta por nevadas persistentes y vientos de hasta 100 Km/h: qué zonas del llano se verán afectadas
Según el SMN, se espera una jornada ventosa en gran parte de la provincia, incluido el Gran Mendoza. Hay alerta por nieve en el sur.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este jueves 6 de agosto por nevadas y vientos fuertes en distintas zonas de Mendoza. Además, se espera que empiece a descender la temperatura, una tendencia que se mantendrá durante los próximos días.
Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas en el sector norte de la cordillera y en la zona baja de Malargüe: “El área será afectada por nevadas persistentes de intensidad moderada a fuerte. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas la precipitación será en forma de lluvia o lluvia y nieve”, indicaron.
También hay alerta naranja por nevadas en el resto de la cordillera: “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 40 y 70 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco”, detallaron desde el SMN.
Además, emitieron un alerta por vientos fuertes en varias zonas de la provincia, incluido el Gran Mendoza: “La zona cordillerana será afectados por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos”, adelantaron, y agregaron: “En el resto del área no cordillerana bajo alerta, los vientos serán del sector sur con intensidades entre 40 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”.
Así estará el tiempo este jueves en Mendoza
Durante la madrugada continuará el viento Zonda en Malargüe, sur de Malargüe y toda la precordillera, y se extenderá durante la mañana probablemente al Valle de Uco y San Rafael. Se mantendrá hasta aproximadamente las 15 o 16.
De forma simultánea ingresará viento Sur desde la medianoche, comenzando por la zona Sur y alcanzando la zona Norte alrededor de las 4, con velocidades cercanas a 50 km/h. Permanecerá durante toda la jornada, y afectará con mayor intensidad la franja Este provincial hasta las 20.
Pronóstico para los próximos días
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada ventosa y con descenso de la temperatura, con una mínima esperada de 8 ºC y una máxima de 15 ºC. En alta montaña se esperan nevadas “moderadas a fuertes”, viento blanco y baja visibilidad.
Para el viernes se espera poca nubosidad, vientos del sudeste, heladas parciales y nevadas débiles en cordillera. El sábado estará fresco, con una máxima de 13 ºC y una mínima de apenas 3 ºC. El mal tiempo se mantendrá durante el domingo.
La situación de los pasos internacionales
- Sistema Integrado Cristo Redentor: Cerrado hasta nuevo aviso.
- Paso Pehuenche: Cerrado.