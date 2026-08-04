El SMN alertó que el miércoles llegarán fuertes tormentas eléctricas al país: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para cuatro provincias del noreste argentino. Las tormentas más intensas se esperan durante la mañana.

El SMN anticipa tormentas eléctricas, posible granizo y abundante lluvia durante la mañana del miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este miércoles habrá fuertes tormentas eléctricas en Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa. La alerta meteorológica estará vigente durante la mañana y los fenómenos de mayor intensidad se esperan entre las 8 y el mediodía.

De acuerdo con el organismo, las cuatro provincias serán alcanzadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrán estar acompañados por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, abundante precipitación en cortos períodos y actividad eléctrica frecuente.

Los valores de lluvia acumulada se ubicarán entre 30 y 60 mm, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en los sectores donde las tormentas alcancen mayor intensidad.

La advertencia comprende a toda la provincia de Corrientes, además de sectores de Entre Ríos, Chaco y Formosa. Debido al horario previsto, el mal tiempo podría generar complicaciones durante las primeras horas de circulación y afectar el normal desarrollo de las actividades matutinas.

Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa estarán bajo alerta amarilla por fuertes tormentas. SMN Ante la alerta amarilla, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: