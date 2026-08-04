El SMN alertó que el miércoles llegarán fuertes tormentas eléctricas al país: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para cuatro provincias del noreste argentino. Las tormentas más intensas se esperan durante la mañana.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este miércoles habrá fuertes tormentas eléctricas en Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa. La alerta meteorológica estará vigente durante la mañana y los fenómenos de mayor intensidad se esperan entre las 8 y el mediodía.
De acuerdo con el organismo, las cuatro provincias serán alcanzadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrán estar acompañados por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, abundante precipitación en cortos períodos y actividad eléctrica frecuente.
Los valores de lluvia acumulada se ubicarán entre 30 y 60 mm, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en los sectores donde las tormentas alcancen mayor intensidad.
La advertencia comprende a toda la provincia de Corrientes, además de sectores de Entre Ríos, Chaco y Formosa. Debido al horario previsto, el mal tiempo podría generar complicaciones durante las primeras horas de circulación y afectar el normal desarrollo de las actividades matutinas.
Ante la alerta amarilla, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:
- Evitá salir durante el desarrollo de las tormentas.
- No saques la basura y mantené limpios desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá puertas y ventanas y mantenete alejado de ellas.
- Retirá o asegurá los objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.