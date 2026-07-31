Alertas por tormentas, nevadas y fuertes vientos: qué provincias estarán afectadas este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió alertas de distintos niveles por tormentas , nevadas y vientos intensos para este sábado. Mientras un frente frío avanza sobre el país, varias provincias deberán prepararse para lluvias fuertes, caída de granizo, intensas ráfagas y un marcado descenso de la temperatura.

Las alertas de nivel naranja por lluvias que afectará a sectores de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el norte de Buenos Aires, donde podrían registrarse tormentas fuertes o severas con abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. En estas zonas se prevén acumulados de lluvia de entre 60 y 100 milímetros, aunque de manera puntual podrían superarse esos valores.

En tanto, rige una alerta amarilla para áreas de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, parte de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el norte bonaerense, donde también se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrán estar acompañados por ráfagas, granizo, intensa actividad eléctrica y precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros.

De acuerdo con el pronóstico, durante el sábado el frente frío continuará desplazándose hacia el noreste del país. Esto permitirá que las tormentas comiencen a perder intensidad sobre la región central, aunque seguirán afectando sectores del Litoral. Detrás del sistema ingresará una masa de aire más fría y seca, provocando un cambio de tiempo con descenso de temperatura en gran parte de Argentina.

El avance del aire frío también dará lugar a un importante episodio de nevadas en la región cordillerana.

En las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro, se esperan nevadas persistentes de moderada intensidad con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros, que podrían superarse de manera puntual.

En tanto, una alerta naranja rige para zonas cordilleranas del sur de Mendoza y Neuquén, donde se pronostican nevadas persistentes, por momentos fuertes, con acumulaciones de entre 50 y 100 centímetros durante todo el período de vigencia de la advertencia. Además, se prevé una importante reducción de la visibilidad.

Vientos intensos en el oeste del país

El SMN también mantiene una alerta amarilla por viento para la cordillera de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. En esos sectores se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, especialmente en zonas de mayor altura.

En el resto del área bajo alerta se prevén vientos del oeste rotando al sur, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h, favoreciendo el ingreso del aire frío y el cambio de las condiciones meteorológicas durante el fin de semana.