Alertas por nevadas y lluvias: qué provincias estarán afectadas desde este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) lanzó alertas para este jueves y anticipó un escenario de tiempo adverso en buena parte del país, con advertencias por nevadas , lluvias persistentes y fuertes vientos. Los fenómenos afectarán principalmente a la Patagonia y sectores de la región cordillerana, donde se espera un nuevo temporal.

La alerta amarilla por un temporal de nieve alcanza sectores cordilleranos de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El organismo advirtió que estas áreas serán afectadas por nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas y entre 10 y 30 centímetros en sectores más bajos, valores que podrían ser superados de manera puntual. Además, en algunos momentos las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia.

En tanto, el organismo nacional difundió alertas amarillas por lluvias para sectores de Neuquén, Río Negro y Chubut, donde se esperan acumulados de 20 a 30 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores en forma localizada. Tampoco se descarta que las precipitaciones se presenten mezcladas con nieve.

En tanto, la alerta naranja comprende áreas de Río Negro y Chubut, donde las lluvias serán más intensas y persistentes, con acumulados previstos de 30 a 60 milímetros, pudiendo ser superados puntualmente. En las zonas más elevadas se espera precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

Además, el SMN mantiene alerta amarilla por viento para sectores de la Patagonia. Se prevén vientos del sector norte con velocidades de entre 40 y 60 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar los 90 km/h, complicando aún más las condiciones de circulación.

Nuevo temporal a la Patagonia

Para este jueves, un profundo sistema de baja presión ubicado frente a la costa chilena comenzará a influir sobre la Patagonia, impulsando un nuevo episodio de nevadas y lluvias.

Las nevadas más importantes se concentrarán en la cordillera del sur de Neuquén, Río Negro y Chubut, especialmente entre Bariloche, El Bolsón y el noroeste chubutense, donde podrían registrarse acumulaciones significativas. En Bariloche se estima que algunos sectores podrían alcanzar hasta 30 centímetros de nieve, aunque durante la tarde parte de la precipitación tendería a transformarse en lluvia en las zonas más bajas.

La nieve también llegará a sectores de la estepa de Chubut y al norte de Santa Cruz, mientras que las lluvias avanzarán sobre la costa atlántica de Río Negro y el este chubutense, alcanzando ciudades como Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia.

Tormentas fuertes y ráfagas en el AMBA

Mientras la Patagonia enfrentará el temporal, el centro del país también experimentará un cambio de tiempo. El jueves será la jornada más estable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sin embargo, durante el viernes avanzará un frente frío que favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad, acompañado por ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La posible formación de una ciclogénesis sobre el este del país, incrementará la inestabilidad y podría generar tormentas localmente fuertes.

El escenario adquiere especial importancia porque coincidirá con el último tramo de las vacaciones de invierno, cuando miles de personas emprenderán el regreso por las rutas de la provincia de Buenos Aires y el área metropolitana. Las autoridades recomiendan seguir de cerca la evolución del pronóstico antes de viajar.