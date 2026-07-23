El SMN mantiene una alerta por nevadas para cinco provincias en sectores cordilleranos

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por nevadas para este viernes, que alcanza a sectores de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, mientras que también rige una alerta amarilla por lluvias persistentes en algunos tramos de la cordillera cuyana y patagónica.

De acuerdo con el organismo, las áreas bajo alerta por nieve serán afectadas por nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones previstas de entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas, mientras que en sectores más bajos podrían registrarse entre 10 y 30 centímetros, aunque estos valores podrían superarse de manera puntual.

En tanto, para las regiones alcanzadas por la advertencia por lluvias se esperan precipitaciones acumuladas de entre 10 y 20 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma localizada.

El nuevo aviso se da en un contexto marcado por el histórico temporal que atraviesa la alta montaña de Mendoza, donde algunas localidades acumulan más de tres metros de nieve desde mediados de julio.

La situación obligó a interrumpir el tránsito en distintos tramos del corredor internacional hacia Chile, dejó pobladores aislados y motivó múltiples operativos de asistencia y rescate. Autoridades y vecinos coinciden en que se trata del episodio de nevadas más intenso registrado en la región desde 2006.

Mientras la cordillera continúa bajo condiciones extremas, el panorama será muy diferente en el centro del país. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el viernes volverán las lluvias luego de una breve mejora prevista para el jueves. Las precipitaciones se concentrarán entre el final de la mañana y las primeras horas de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 8 °C y 15 °C.

Sin embargo, el fin de semana traerá un cambio de escenario para la región metropolitana. Aunque persistirá la nubosidad y podrían formarse bancos de niebla durante las primeras horas del sábado, no se esperan nuevas lluvias y el viento del norte favorecerá un paulatino ascenso térmico. Si las proyecciones se mantienen, durante la próxima semana las temperaturas máximas volverán a ubicarse cerca de los 20 °C, marcando el inicio de un período más templado tras varios días de inestabilidad.