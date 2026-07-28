Rigen alertas por tormentas y nevadas en distintas regiones del país

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió nuevas alertas para este miércoles que incluyen tormentas de variada intensidad en el noreste argentino y nevadas persistentes sobre sectores de la Cordillera. El panorama se completa con un cambio de las condiciones meteorológicas previsto para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre el viernes y el sábado.

Respecto a las alertas por tormentas, el nivel naranja alcanza sectores del este de Corrientes, donde se esperan los fenómenos más intensos. En tanto, la alerta amarilla comprende áreas de Misiones, el resto de Corrientes y zonas del norte de Entre Ríos.

De acuerdo con el organismo, las tormentas podrán presentarse de forma aislada, aunque algunas podrían alcanzar fuerte intensidad e incluso ser puntualmente severas. Se prevén lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Para las áreas bajo alerta amarilla se estiman acumulados de precipitación de entre 25 y 40 milímetros, mientras que en las zonas con alerta naranja podrían registrarse entre 40 y 70 milímetros, con valores superiores en forma localizada.

El segundo aviso vigente corresponde a nevadas que afectarán sectores cordilleranos del oeste del país. La alerta amarilla abarca zonas de la Cordillera de Mendoza, donde se esperan nevadas persistentes y, por momentos, de intensidad fuerte.

Según el SMN, podrían acumularse entre 20 y 50 centímetros de nieve, aunque en algunos sectores los registros podrían ser aún mayores.

Además, no se descarta que en las áreas más bajas las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve, con reducción significativa de la visibilidad.

Cambio de tiempo en el AMBA

Mientras tanto, el Área Metropolitana de Buenos Aires continúa atravesando jornadas con elevada humedad, abundante nubosidad, nieblas matinales y temperaturas superiores a las habituales para fines de julio.

El miércoles persistirá el ambiente húmedo, con cielo mayormente cubierto, bancos de niebla durante la madrugada y una baja probabilidad de lloviznas aisladas. El jueves aparecerá una mejora temporaria gracias al ingreso de aire más seco desde el norte, con mayor presencia de sol y máximas cercanas a los 18 °C.

Sin embargo, el organismo anticipa un cambio importante entre la tarde del viernes y el sábado, cuando podría desarrollarse un proceso de ciclogénesis sobre el centro-este del país. De concretarse este escenario, las lluvias comenzarían hacia el final del viernes y se intensificarían durante el sábado.

Las simulaciones indican que podrían registrarse acumulados superiores a 50 milímetros en algunos sectores del área del Río de la Plata, aunque los especialistas advierten que todavía resta ajustar la evolución del fenómeno y la ubicación de las precipitaciones más intensas. Por ello, recomiendan seguir las próximas actualizaciones de los pronósticos oficiales.