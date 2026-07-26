Pronóstico: el tiempo se complica en Cuyo y la Patagonia

El pronóstico adelanta la llegada de viento Zonda, ráfagas intensas, lluvias persistentes y nevadas en distintas zonas del país.

Este domingo 26 de julio habrá varias zonas del país bajo alerta meteorológica. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca un escenario inestable en áreas cordilleranas y patagónicas, con viento Zonda en Mendoza, fuertes ráfagas en Neuquén, lluvias en Neuquén y Río Negro, y nevadas en sectores de montaña.

La alerta que abarca más provincias es por nevadas y alcanza a la zona cordillerana de Mendoza y San Juan, además de Neuquén, Río Negro y Chubut. En estas áreas se esperan precipitaciones persistentes, con posibilidad de lluvia y nieve mezclada según la altura y las condiciones de temperatura. El fenómeno puede complicar la circulación en pasos cordilleranos y rutas de montaña, especialmente durante los momentos de mayor intensidad.

Además, el pronóstico incluye una alerta por lluvias persistentes en Neuquén y Río Negro. En esas provincias se prevén acumulados de entre 10 y 20 mm, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. No se descarta que la precipitación se presente como lluvia y nieve mezclada, principalmente en sectores más elevados.

Neuquén y Río Negro estarán bajo alerta por lluvias persistentes, según el pronóstico oficial. En Mendoza también rige una alerta por viento Zonda. Según el SMN, el área puede ser afectada por vientos con velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Por último, Neuquén tendrá además una alerta por viento. En este caso, el organismo anticipó vientos del sector noroeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, acompañados por ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en zonas expuestas y sectores de ruta.