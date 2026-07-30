Rigen alertas por tormentas y nevadas en varias provincias del país

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una serie de alertas meteorológicas para este viernes que abarcan distintas regiones del país. Los avisos incluyen tormentas, nevadas y viento Zonda, con distintos niveles de intensidad según la zona afectada.

Respecto al alerta por viento Zonda, el fenómeno afectará sectores cordilleranos, principalmente de Mendoza, San Juan y La Rioja, con alertas de nivel amarillo y naranja. En las áreas bajo alerta amarilla, se prevén vientos Zonda con velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad. En tanto, las zonas con alerta naranja podrían registrar vientos sostenidos de 45 a 60 km/h y ráfagas de hasta 100 km/h, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Las nevadas, en tanto, se concentrarán en sectores de la cordillera de Neuquén, donde rige una alerta naranja. También se verán afectadas áreas cordilleranas de Mendoza, San Juan y Santa Cruz, bajo alerta amarilla.

En las zonas con alerta amarilla se esperan acumulados de nieve de entre 20 y 40 centímetros en alta montaña y de 10 a 30 centímetros en sectores más bajos. Además, no se descarta que en algunos momentos las precipitaciones sean en forma de lluvia y se produzcan episodios de viento blanco.

Para la región bajo alerta naranja en la cordillera neuquina, el SMN prevé nevadas persistentes con acumulaciones de entre 40 y 60 centímetros, que podrían ser superadas de manera puntual.

Tormentas en el centro y noreste

Las tormentas afectarán principalmente al centro y noreste del país, según el mapa de alertas del SMN. El aviso de nivel amarilla comprende sectores de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y parte de Buenos Aires.

En tanto, la alerta naranja alcanza áreas del norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el este de Córdoba y parte de Entre Ríos, donde se esperan los fenómenos más intensos.

Según el organismo, las tormentas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento.

En las áreas bajo alerta amarilla se estiman precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, mientras que en las zonas con alerta naranja podrían registrarse entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada y ráfagas superiores a los 90 km/h.

Desde el SMN recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales ante la evolución de los fenómenos meteorológicos.