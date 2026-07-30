Nevada histórica en alta montaña: evacuaron a 20 personas de Las Cuevas

Ya son 119 los evacuados en alta montaña desde que se desató la nevada histórica el 15 de julio. Ayer la brecha sanitaria llegó a Las Cuevas.

En algunas zonas de Las Cuevas la acumulación de nieve alcanzó los cinco metros.

Evacuaron a 20 personas de Las Cuevas y ya son 119 las personas rescatadas en medio de la nevada histórica que azotó alta montaña desde el 15 de julio. Ayer, las máquinas de Vialidad Nacional avanzaron por la ruta 7 y llegaron con la brecha sanitaria hasta Las Cuevas, un pequeño pueblo cerca del paso internacional Cristo Redentor.

Mario y Alejandro Couthinho Más evacuados en alta montaña El operativo de rescate en alta montaña fue coordinado entre Gendarmería Nacional y la Coordinación del Corredor Internacional. El Jefe del Escuadrón 27 Uspallata, comandante principal Zarza, coordinó la movilización de efectivos de Gendarmería Nacional para evacuar a otras 12 personas de Las Cuevas.

El operativo no se limitó a las evacuaciones. La Coordinación del Corredor, a cargo del comisario Lucero, utilizó una de las movilidades disponibles para trasladar insumos esenciales hacia los comercios que permanecen abiertos en la zona: alimentos, gas y personal de relevo para garantizar el funcionamiento mínimo del pueblo durante el temporal.

En simultáneo, guardaparques del Parque Provincial Aconcagua desplegaron tareas de demarcación en la zona de alta montaña habilitada ante la presencia de turistas que se encontraban en la zona.

La brecha sanitaria en alta montaña llegó hasta Las Cuevas. Osvaldo Valle Las Cuevas aislada dos semanas Ayer las máquinas de Vialidad Nacional llegaron hasta Las Cuevas, la única localidad de alta montaña que estuvo aislada durando dos semanas. Los pobladores sobrevivieron con los insumos y combustibles que tenía.