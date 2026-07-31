No para de llover en Buenos Aires: a qué hora hay alerta naranja por tormenta y granizo

La lluvia no da tregua en Buenos Aires y el mal tiempo seguirá durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja por tormentas fuertes, con posibilidad de granizo, ráfagas intensas y abundante caída de agua, mientras que varias zonas también continúan bajo alerta amarilla.

Según el último informe del SMN, la alerta naranja comenzará a las 21 de este viernes 31 de julio y se extenderá hasta las 2:59 del sábado 1° de agosto.

Durante ese período se esperan tormentas aisladas, algunas localmente severas, que podrán estar acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo de distintos tamaños, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Además, el organismo prevé una precipitación acumulada de entre 60 y 100 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.

En paralelo, en otras áreas todavía rige la alerta amarilla, donde se esperan tormentas de variada intensidad con acumulados de entre 30 y 50 milímetros.

Cómo sigue el tiempo tras el fuerte temporal

La jornada del viernes ya estuvo marcada por dos intensos episodios de lluvia que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), acompañados por ráfagas que llegaron a 50 km/h.

Para la noche, el pronóstico mantiene una probabilidad de lluvias de entre el 70% y el 100%, con vientos del oeste y nuevas ráfagas intensas.

El sábado todavía arrancará con tormentas y temperaturas de entre 15°C y 19°C. Sin embargo, según el SMN, las precipitaciones comenzarán a retirarse durante la mañana y el resto del día se presentará con cielo mayormente nublado.

El alivio llega el domingo, dado que ya no se esperan lluvias. Pese a que bajará la temperatura de manera marcada, con una mínima de 10°C y una máxima de 15°C, dará lugar a un inicio de semana de tiempo estable.