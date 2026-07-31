Nonpalidece celebra 30 años con un show especial: cuándo, dónde y precios de entradas

La cuenta regresiva ya comenzó. El próximo 21 de septiembre, Nonpalidece cumplirá 30 años de trayectoria y decidió celebrar el aniversario con un recital especial que marcará el inicio de un año de festejos. La cita será el jueves 1 de octubre en C Art Media , en la Ciudad de Buenos Aires, donde la banda ofrecerá un espectáculo construido alrededor de un concepto tan simple como simbólico: 30 años, 30 canciones y entradas a un valor de $30.000 .

El concierto será el punto de partida de una gira aniversario que recorrerá distintos escenarios de Latinoamérica. Según adelantó el grupo, la propuesta buscará repasar las canciones que definieron su historia y compartir con el público un recorrido por tres décadas de música, encuentros y mensajes.

La presentación en Buenos Aires reunirá las composiciones que marcaron el camino de Nonpalidece desde sus comienzos hasta la actualidad. La banda destacó que el espíritu del show estará atravesado por uno de los conceptos que mejor representa sus recitales: el reencuentro con su gente y la posibilidad de volver a compartir ese momento que describen como "Encontrarnos entre tantos".

Formada a mediados de los años noventa en Tigre, provincia de Buenos Aires, Nonpalidece logró consolidarse con el paso del tiempo como una de las principales referencias del reggae argentino y latinoamericano. A lo largo de su carrera construyó una identidad propia que la llevó a convertirse en una de las agrupaciones más convocantes del género en la región.

En los últimos años, Nonpalidece amplió su proyección con Hecho en Jamaica, un álbum grabado en los históricos estudios Harry J, Anchor Recording Studios y Tuff Gong Studio. Editado en 2024, el trabajo reunió colaboraciones de artistas como Fito Páez, Fabiana Cantilo, Mykal Rose, Alborosie, Big Youth, Dean Fraser, Brinsley Forde, No Te Va Gustar, Ke Personajes, Natiruts, La Mala Rodríguez, Rally Barrionuevo y Juanse, entre otros.

Ese proyecto también consolidó el reconocimiento de la banda dentro de la industria musical. En 2022 obtuvo el Premio Gardel al Mejor Álbum de Reggae por Nonpalidece y volvió a recibir la misma distinción en 2025 gracias a Hecho en Jamaica. Además, protagonizó la portada digital de Rolling Stone Argentina.

Ahora, con tres décadas de trayectoria, el grupo abre un nuevo capítulo con una celebración que pondrá el foco tanto en su recorrido como en el vínculo construido con varias generaciones de seguidores que hicieron de sus canciones parte de su historia.

Cómo sacar las entradas para el show de Nonpalidece

Las entradas para el recital del jueves 1 de octubre en C Art Media ya se encuentran a la venta a través de Passline. La banda adelantó además que próximamente anunciará las fechas que formarán parte de la gira aniversario por Latinoamérica, con la que continuará celebrando sus 30 años de carrera junto al público de distintos países.