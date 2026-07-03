Nonpalidece agregó una cuarta función en La Trastienda para cerrar su gira: cuándo será
El show de Nonpalidece marcará el cierre de la gira acústica "Nonpalidesenchufado", antes de comenzar una nueva etapa creativa.
Después de agotar tres funciones en La Trastienda, Nonpalidece confirmó un cuarto y último show en el tradicional escenario porteño. La nueva presentación será el 26 de julio y marcará el cierre de la exitosa gira "Nonpalidesenchufado", un formato con el que la banda volvió a recorrer su repertorio desde una propuesta acústica y renovada.
El anuncio llega en un momento especial para el grupo, que además de continuar sumando conciertos por distintos puntos del país ya comenzó a preparar el festejo por sus 30 años de trayectoria, aniversario que celebrará en septiembre de 2026.
La gira acústica tuvo una gran respuesta del público desde sus primeras presentaciones y ya pasó por ciudades como Temperley, San Isidro, San Telmo, Junín, Haedo, Mar del Plata y Pompeya. El recorrido continuará durante las próximas semanas con nuevas escalas en La Plata, Rosario, Buenos Aires, General Pico y Neuquén.
Un formato que resignifica las canciones de la banda
Mientras avanza en la composición del material que integrará su próximo álbum de estudio, Nonpalidece decidió volver a explorar el formato desenchufado como una forma de redescubrir parte de su obra.
Aunque la propuesta nació originalmente en 2008, la banda asegura que hoy adquiere un nuevo significado a partir del proceso creativo que atraviesa. Esa búsqueda los llevó nuevamente hacia arreglos más despojados, donde cada instrumento y cada interpretación cobran una dimensión diferente.
Lejos de tratarse únicamente de un recital acústico, "Nonpalidesenchufado" propone revisitar clásicos de distintas etapas del grupo con nuevas sonoridades y generar un encuentro más cercano con el público, en un ambiente íntimo y cálido.
La iniciativa también funciona como un puente entre la historia de la banda y la nueva música en la que trabaja actualmente, mientras continúa desarrollando las canciones de su próximo disco.
Un año especial rumbo a los 30 años
Además del cierre de la gira, 2026 será un año significativo para Nonpalidece. En septiembre, la banda celebrará tres décadas de carrera y ya adelantó que prepara un festejo de gran magnitud, cuyos detalles serán anunciados próximamente.
Con este presente, el grupo reafirma su capacidad para reinventar su repertorio y mantener vigente una propuesta que lo consolidó como una de las referencias más importantes del reggae latinoamericano.
Las próximas fechas de la gira de Nonpalidece
Antes del cierre definitivo de "Nonpalidesenchufado", Nonpalidece continuará presentándose en distintos escenarios del país.
- 3 de julio en el Teatro Ópera de La Plata.
- 4 de julio en Jaguar Haus de Rosario.
- 12 de julio en Forest Dan de Buenos Aires.
- 26 de julio en La Trastienda.
- 6 de agosto en Ciriaco, en General Pico (La Pampa).
- 7 de agosto en Mood Live, en la ciudad de Neuquén.