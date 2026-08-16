Baby Etchecopar ironizó sobre las cabelleras de dos altos funcionarios del gobierno de Javier Milei: "Se hizo el trasplante"

Baby Etchecopar sorprendió a sus compañeros de programa en A24 al deslizar un comentario sobre las cabelleras de dos altos funcionarios del gobierno de Javier Milei. Según el conductor, uno de ellos se habría teñido y el otro tendría un trasplante capilar.

Mientras se referían a un episodio de tensión entre el ministro del Interior Diego Santilli con la prensa, el líder de Basta Baby (A24) disparó un inesperado comentario sobre el pelo del integrante de la cúpula de La Libertad Avanza. "Era muy simpático, no tiene que contestar así. Me parece que está con Milei", comenzó Etchecopar sobre la cortante respuesta a tono con el estilo de choque del presidente que dio el político sobre la difícil situación económica que atraviesa el país.

"Hay dos palabras, perdón y gracias. Perdón por lo que te hice y gracias por esperar", sugirió el periodista sobre la actitud que debió tener Santilli al responder tan consulta. Acto seguido ironizó: "Por ahí le hizo mal la teñida, la tintoreta, el caoba América. Ese es el caoba de nuestro canal, el caoba América".

La observación capilar de Baby Etchecopar sobre dos funcionarios de confianza de Javier Milei Pero esa no fue la única observación capilar de Baby Etchecopar, ya que también aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, "se hizo el trasplante". Concretamente, al hablar de la cabellera del hombre de confianza de Javier Milei, el comunicador sostuvo: "Acá en el jopo tiene un trasplante que es pelo de otro lado, no sé de dónde".