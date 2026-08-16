La explicación de Maxi López sobre la modelo uruguaya con la que le habría sido infiel a Daniela Christiansson

Luego de que una joven uruguaya compartiera capturas de pantalla con presuntas conversaciones con el exfutbolista, Maxi López salió a aclarar los tantos.

Maxi López habló por primera vez tras el rumor que lo relacionó con una modelo uruguaya llamada Anto Lima. En diálogo con Infama (América), el exfutbolista aclaró los tantos sobre el escándalo por presunta infidelidad.

"No sé ni quién es. Me enteré anoche. No sé qué objetivo o qué es lo que está buscando. Pero la verdad, no puedo hablar de una persona que no conozco, así que me mantengo al margen", explicó López tras la consulta de una cronista del mencionado programa.

Maxi López rompió el silencio tras un escándalo por supuesta infidelidad Luego, cuando le hicieron referencia a las capturas de pantalla con las que Anto Lima aseguró que conversó con la pareja de Daniela Christiansson, el entrevistado argumentó: "Pueden mostrar lo que quieran, decir lo que quieran. Yo te estoy diciendo lo que me pasa a mí. Así que me mantengo al margen porque no pierdo la energía en polémicas en las que no estoy y no quiero estar. Te digo la verdad, como no estoy interesado, estoy enfocado en mi carrera y en mi familia. La gente que sale a hablar y no conozco no se lleva mi energía".

Finalmente, cuando le preguntaron a Maxi López sobre si habló con Daniela Christiansson sobre la situación que ventiló la modelo uruguaya, el exftubolista dio a entender que la pareja no le da importancia a este tipo de versiones que surgen cada tanto.