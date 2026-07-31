El insólito juguete sexual que enamoró a Fátima Florez en su visita por Perú: "Me llevo un..."

Con una canción de Lady Gaga de fondo y un mensaje pícaro, la imitadora divirtió a sus seguidores en las redes sociales.

La publicación generó cientos de interacciones por el tono descontracturado de la artista. / Archivo

Fátima Florez volvió a convertirse en el centro de atención de las redes sociales tras una publicación tan espontánea como inesperada. Durante su estadía en Perú, la humorista compartió con sus seguidores un particular hallazgo mientras caminaba por la ciudad de Lima.

Sin pelos en la lengua, el juguete íntimo que enamoró a Fátima La imitadora sorprendió al mostrar una particular vidriera de artesanías en piedra. Instagram La actriz había viajado al país andino para asistir a la ceremonia de asunción presidencial de Keiko Fujimori, con quien mantiene un vínculo de amistad desde hace dos años. Sin embargo, tras cumplir con los compromisos institucionales, se tomó un tiempo para recorrer la tradicional Plaza de Armas.

En medio de su paseo turístico, un comercio de artesanías locales llamó poderosamente su atención. En la vidriera del local se exhibían juguetes sexuales tallados en piedra de variados colores y tamaños.

La imitadora sorprendió al mostrar una particular vidriera de artesanías en piedra. Instagram @soyfatimaflorez Lejos de pasarlo por alto, la artista decidió registrar el momento con su teléfono celular y subir el video a sus historias de Instagram. Para acompañar la escena, eligió la canción "Born This Way", de Lady Gaga, como música de fondo.

Fiel a su estilo descontracturado, sumó un mensaje pícaro que no tardó en volverse viral. "Me llevo un muy lindo recuerdo del Perú", escribió junto a un emoji de la bandera nacional.