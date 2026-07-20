Demoras en Acceso Este: el operativo especial por el comienzo de clases y Día del Amigo

La Municipalidad de Guaymallén y el Gobierno Provincial realizarán un operativo especial en el Acceso Este por el comienzo de las clases tras las vacaciones de invierno, que se conectará también por el Día del Amigo, lo que supondrá un gran movimiento de los mendocinos.

Es que las obras que que han generado desvíos y contratiempos a los automovilistas que transitan el acceso en la zona de Guaymallén, comenzaron una vez comenzó el receso de invierno, por lo que se espera que aumente este lunes notablemente el caudal de tránsito, así como también se acrecentarán las demoras para cruzar por las zonas donde actualmente hay desvíos.

Desde la comuna que administra Marcos Calvente comentaron a MDZ que habrá un fuerte operativo este lunes, con 35 inspectores de tránsito que estarán apostados en las dos zonas donde hay desvíos y los alrededores, que están en las intersecciones del puente de calle Arturo González (hacia el microcentro) y en la de calle Tirasso (hacia el Este).

"Va a estar ralentizado el tránsito, sobre todo en hora pico", advierten desde el municipio, pero aseguraron que todo este operativo ya estaba previsto con anterioridada y solicitaron a los mendocinos que deban transitar esa zona que salgan con más tiempo de anticipación hacia sus lugares de destino.

Además, los trabajos en conjunto con el Gobierno y el Ministerio de Seguridad incluyeron todo lo que fue el día domingo, tanto por la final del Mundial como por los festejos del día del amigo, más lo que es hoy con el reinicio de clases en Mendoza.

Por otro lado, la situación se complejiza para los que se dirigen desde y hacia la zona este de Mendoza, donde las demoras serán mayores, ya que a la calzada reducida de Guaymallén se sumará a la que hay en diferentes tramos de Maipú, también en el Acceso Este, flamante ruta provincial 22.

En este sector se lleva adelante una refuncionalización profunda de casi 20 kilómetros de extensión.

Los trabajos incluyen desvíos estratégicos con tramos de doble circulación y canalizaciones de tránsito que van variando según las necesidades de la obra, por lo que se recomienda a los usuarios habituales prestar especial atención a la señalización y a las actualizaciones en tiempo real de las aplicaciones de navegación vial.

Demoras de hasta 40 minutos

Siguiendo el tema de las demoras, en el Gobierno Provincial hicieron estimaciones y alertaron que los que utilicen el Acceso Este podrían sufrir atrasos de entre 30 y 40 minutos.

Dónde estarán los desvíos y cortes en el Acceso Este

Cortes en dirección Este (hacia San Martín)

En la intersección con puente de calle Tirasso (Guaymallén)

Entre el puente de calle Medina y puente de calle Las Margaritas (Maipú)

Entre el puente de calle Serpa y puente de calle Cervantes (Maipú)

Cortes en dirección Oeste (hacia Ciudad de Mendoza)

En la intersección del puente de calle Arturo González

Entre el puente de calle Lamadrid hasta el puente de calle Las Margaritas

Obras en el Acceso Sur

Además, en el Acceso Sur, donde hay también trabajos en la zona de Luján de Cuyo pero sin reducción de tránsito, las demoras podrían ser de entre 10 y 20 minutos.

Obras en el Acceso Sur Prensa Gobierno

Las complicaciones para quienes se desplacen desde el Sur de la provincia se concentrarán en el tramo que va desde la calle Azcuénaga hasta Anchorena en el sentido sur/norte y entre Paso y Boedo en el sentido norte/sur. En ese sector se ejecuta una ampliación general que incluirá un tercer carril de circulación, el reasfaltado de la traza y la construcción de tres nuevos puentes.

Para mitigar el impacto durante las horas pico escolares, el Gobierno provincial ratificó que no habrá cortes totales en la circulación, garantizando la permanencia de dos carriles habilitados por cada mano. Sin embargo, el paso de los vehículos particulares y el transporte escolar deberá hacerse a velocidad reducida ante la presencia constante de maquinaria pesada en la calzada.