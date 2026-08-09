¿Va a nevar este lunes en el llano de Mendoza? Esto dicen tres pronósticos distintos

La posibilidad de que la nieve vuelva a aparecer en sectores poco habituales de Mendoza comenzó a tomar fuerza la semana pasada. El meteorólogo Federico Norte había anticipado un evento poco frecuente para este lunes , con chances de nevadas no solo en cordillera, sino también en Valle de Uco, el sur provincial e incluso sectores del Gran Mendoza.

Ahora, a solo un día del momento señalado, los principales pronósticos mantienen buena parte de ese escenario, aunque existen diferencias importantes sobre hasta dónde podría avanzar la nieve.

Contingencias Climáticas anticipa para el lunes una jornada mayormente nublada, con precipitaciones aisladas, frío y vientos algo fuertes del sur. Además, menciona específicamente nevadas en sectores del llano del centro y sur de Mendoza, con una máxima de apenas 8°C y una mínima cercana a 1°C.

El Servicio Meteorológico Nacional también proyecta temperaturas muy bajas para el lunes, con registros que rondarán los 3°C de mínima y los 8°C de máxima en el área metropolitana. En la cordillera, el Valle de Uco y sectores del sur de Mendoza , el panorama es más claro: se esperan nevadas y algunas zonas se encuentran alcanzadas por alerta meteorológica. Para los sectores bajo alerta se prevén acumulaciones de entre 15 y 25 centímetros, con valores que podrían ser superados puntualmente.

La gran incógnita pasa por el Gran Mendoza . Allí, el pronóstico del SMN no marca por el momento una nevada importante ni acumulación sobre el suelo. Durante la madrugada del lunes aparecen precipitaciones en forma de aguanieve , mientras que posteriormente el cielo permanecería mayormente nublado. Es decir, el frío y la humedad estarán presentes, pero eso no significa necesariamente que Ciudad y todos los departamentos metropolitanos amanecerán cubiertos de blanco.

Los pronósticos mantienen la posibilidad de nieve en el llano de Mendoza, aunque no aseguran acumulación en toda el área metropolitana. Foto: Walter Moreno/MDZ

El tercer pronóstico consultado por MDZ es Windy. El modelo muestra que las nevadas comenzarían durante la noche de este domingo en cordillera y Valle de Uco y avanzarían hacia el norte durante la madrugada. Bajo ese escenario, la nieve podría alcanzar lugares como El Challao y sectores de Luján de Cuyo, Maipú y Godoy Cruz. Sin embargo, no aparece por ahora una acumulación importante de nieve en las zonas más bajas del Gran Mendoza, algo que sí se observa hacia la precordillera y la cordillera.

De esta manera, los tres pronósticos mantienen abierta la posibilidad que comenzó a mencionarse días atrás, aunque con matices. La nieve en el llano de Mendoza sigue siendo posible este lunes, especialmente en el centro, sur, Valle de Uco y sectores cercanos a la precordillera. Para el corazón del Gran Mendoza, en cambio, habrá que observar qué ocurre durante la madrugada: allí el escenario más firme por ahora es de aguanieve, mucho frío y una chance de que algunos sectores puedan ver caer copos.