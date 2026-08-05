Un evento meteorológico inusual traería nieve al llano mendocino la próxima semana

El pronóstico del doctor en ciencias meteorológicas Federico Norte anticipa la llegada de la nieve al llano el próximo lunes. Los motivos.

La próxima semana, el llano mendocino podría verse afectado por la presencia de nieve debido a una serie de factores que contribuyen a la llegada del fenómeno. El doctor en ciencias meteorológicas Federico Norte compartió en sus redes sociales un video en donde explicó los motivos que pueden generar las nevadas.

Según el especialista, el fenómeno no es frecuente y la nevada afectará al Gran Mendoza, Luján de Cuyo, Maipú, pero también a San Rafael, el Valle de Uco e incluso podría alcanzar a San Martín y el límite con la provincia de San Luis.

Norte explicó que, en las capas bajas de la atmósfera y en superficie, la ubicación de un centro de alta presión en la Patagonia trae aire polar húmedo, lo que acumula la nubosidad en la ladera oriental de la cordillera.

La nieve podría llegar al llano la próxima semana. Marcos Garcia / MDZ Esto es ayudado por otra situación que se da por encima de los 5.000 metros de altura: una baja presión favorece la situación de mal tiempo y suele ubicarse frente a la costa chilena. Esos dos factores contribuyen a la presencia de nieve en el llano cuyano.

Cuándo llegaría la nieve a Mendoza Según los modelos de predicción, el doctor Federico Norte explicó que el fenómeno aparecería antes en el Valle de Uco: el domingo 9 por la tarde ya afectaría a Tupungato y Tunuyán.