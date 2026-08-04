Escapada gasolera a Vallecitos: cuánto gastar para ver nieve y disfrutarla muy cerca de Mendoza

Organizar una escapada a Vallecitos en modo gasolero es una opción muy elegida. Ubicado a solo 80 km de la capital de Mendoza, es uno de los lugares más cercanos para disfrutar la nieve . Al no ser un centro de esquí comercial tradicional, no exige pagar un pase de ingreso obligatoria, convirtiéndose en un destino económico ideal para hacer trekking.

El colectivo desde la Terminal del Sol cuesta $15.200 ida y vuelta solo hasta Potrerillos y luego combinar con otro colectivo hasta Piedras Blancas, hasta este punto es lo más económico para llegar cerca de Vallecitos . Según cuentan los vecinos del lugar, hay transfers en la zona que llegan hasta el destino pero son caros y hay que tener el contacto estos servicios.

Tatiana Ferrin, una administradores de alojamientos turísticos de la zona, manifestó a MDZ que el transporte público no llega directamente a Vallecitos , ya que no hay infraestructura para conectar la Ciudad de Mendoza con este lugar, por lo que recomienda ir en auto para poder llegar seguro y trasladarse hasta la zona de los refugios. Si bien contó que una de las famosas aplicaciones de transporte actualmente llegan hasta el lugar, resaltó que muchos no quieren ir por que una buena parte del camino está mal mantenido y lleno de piedras.

Vallecitos se posiciona como el destino ideal para ver nieve muy cerca de la ciudad de Mendoza.

Para llegar en vehículo particular hay que tomar la Ruta Provincial 82 por Cacheuta con dirección hacia Potrerillos, requiriendo un trayecto aproximado de dos horas, el costo de combustible en total es $26.000, dependiendo del tipo de vehículo. Advierten del uso obligatorio de Cadenas en redes sociales tras la nevada de este primer fin de semana de agosto.

Dado que en la zona la infraestructura gastronómica está concentrada principalmente en la zona de Potrerillos, la mejor alternativa para el bolsillo es llevar provisiones desde el hogar. Un menú simple como los siempre prácticos sándwiches con pan, fiambre, lechuga, tomate y alguna bebida para dos personas se puede realizar por $25.000.

Los refugios de montaña sirven de punto de encuentro para quienes buscan vivir la nieve en mes de agosto. Vallecitos domingo 02/08/26 desde Ski&Montaña a 3.000 msnm. Foto: Instagram @refugio_ski_montana_vallecitos

Teniendo en cuenta el desayuno y la merienda, con algunos panificados de preferencia como facturas o tortitas se puede llegar a gastar $6.000. Con apenas $6.000 adicionales para recargas de agua caliente en paradores de la ruta, las comidas del día quedarán cubiertas.

Precauciones, equipo y nivel de exigencia

A diferencia de los parques delimitados, Vallecitos no cuenta con atracciones masivas como medios de elevación ni alquileres a pie de pista. El terreno demanda respeto por la altura y la inclinación. Cuando la caminata gana desnivel, la compañía de un guía habilitado resulta clave para garantizar un ascenso seguro. Quienes deseen internarse en senderos más exigentes deberán contemplar el alquiler previo de botas o indumentaria técnica en la Ciudad de Mendoza. En tanto, alquilar un combo para la nieve que incluye enterito, botas y guantes se comercializa entre $25.000 y $45.000 pesos según el talle para niños o adultos.

El camino hacia los refugios exige precauciones en el manejo y un vehículo adecuado para atravesar zonas de montaña. Foto: Instagram @refugio_ski_montana_vallecitos

De forma aislada, los enteritos, camperas o pantalones cuestan $15.000 pesos, las botas sueltas van de $15.000 a $30.000 pesos, y los guantes individuales se fijan en $15.000 pesos. Los cascos tienen un valor de $15.000 pesos, las antiparras se mueven entre $10.000 y $20.000 pesos, y las raquetas para nieve alcanzan los $30.000 pesos. Aún así, la idea es hacer un plan económico por lo que llevar muda de ropa completa, incluyendo calzado ya que las prendas se mojan, puede resolver el gasto extra de alquiler de ropa.

Disfrute en la nieve: ¡en Vallecitos se puede! Walter Moreno / MDZ. Fotografía tomada con Moto G72.

En resumen, ir a Vallecitos en auto particular compartido entre dos personas representa un costo en nafta de $13.000 por cabeza (sobre los $26.000 totales de combustible), mientras que la comida casera para todo el día y la recarga de agua caliente demandan unos $18.500 por persona (sobre el total de $37.000 para la pareja). Con este esquema, el presupuesto mínimo para disfrutar de la nieve y el senderismo en la montaña se ubica en torno a los $31.500 por visitante. En definitiva, prescindir de pases de esquí y organizar la logística desde casa consolida a este histórico rincón andino como la alternativa más accesible para conectar con el paisaje invernal mendocino sin descuidar el bolsillo.