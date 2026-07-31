La nieve obligó a dar marcha atrás y restringieron otra vez el tránsito en la ruta 7

La mejora duró muy poco. Este viernes por la mañana, las autoridades habían previsto extender la transitabilidad de la Ruta Nacional N°7 hasta Puente del Inca , pero el rápido empeoramiento de las condiciones climáticas obligó a modificar el operativo y volver a restringir la circulación en la alta montaña .

Desde los Bomberos Voluntarios de Montaña de Uspallata informaron que alrededor de las 10.00 se desarrollaron nevadas de consideración, con una importante acumulación de nieve sobre la calzada. Ante ese escenario, se decidió evacuar a los turistas que ya se encontraban en la zona hacia Polvaredas para preservar la seguridad de quienes transitaban por el corredor.

Según explicaron, inicialmente se había evaluado habilitar el camino hasta Puente del Inca . Sin embargo, el incremento de las precipitaciones de nieve en pocos minutos obligó a cambiar el plan operativo y reducir nuevamente el tramo habilitado.

El movimiento de turistas se realizó mediante un operativo de encapsulado entre Puente del Inca y Polvaredas. En el procedimiento trabajaron de manera coordinada efectivos de Gendarmería Nacional, Seguridad Vial, la GUM, la Policía y otros organismos desplegados en la alta montaña .

A las 10:15, los Bomberos Voluntarios de Montaña difundieron un nuevo parte confirmando que el tránsito quedaba habilitado únicamente hasta Polvaredas. Además, señalaron que las condiciones climáticas se intensificaron en sectores como Puente del Inca , Penitentes y Punta de Vacas, donde continuaban las nevadas.

El cambio de escenario refleja la rapidez con la que puede modificarse el tiempo en la cordillera durante un temporal. En cuestión de minutos, la acumulación de nieve sobre la calzada volvió insegura la circulación hacia los sectores más altos del corredor internacional.

El parte oficial de Vialidad Nacional

El comunicado emitido a las 10:05 por la Unidad Ejecutora Uspallata de Vialidad Nacional confirmó el nuevo esquema de transitabilidad. El organismo informó que la Ruta Nacional N°7 se encuentra transitable con precaución para todo tipo de vehículos desde Uspallata hasta Polvaredas.

En tanto, el tramo comprendido entre Polvaredas y la boca del Túnel Internacional Cristo Redentor permanece no transitable para todo tipo de vehículos. El informe también advierte sobre nevadas y desprendimientos de rocas en distintos sectores, además de acumulación de nieve sobre la calzada y posible formación de hielo en zonas de sombra.

Las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas en alta montaña. El reporte indica nevadas intensas en Las Cuevas con visibilidad reducida, mientras que en Puente del Inca también se registran nevadas y visibilidad reducida. En Punta de Vacas el cielo permanece cubierto con nevadas y en Uspallata el cielo está cubierto, aunque la visibilidad sigue siendo normal. Vialidad recordó que la portación de cadenas continúa siendo obligatoria y advirtió que la transitabilidad puede modificarse en cualquier momento de acuerdo con la evolución del temporal.