Invierno en Mendoza: habilitan todos los parques de nieve

La nevada histórica que acumuló cinco metros en algunas zonas de la cordillera mendocina dejó un mapa desigual en los destinos de nieve de la alta montaña : mientras Las Leñas está abierto desde el sábado , Los Puquios y Penitentes Park habilitarán parte de sus espacios desde mañana a las 10.

Las Leñas es el centro de esquí mejor posicionado de la provincia tras el temporal. Desde el complejo confirmaron que desde el sábado 25 de julio están operativos los tres sectores de la montaña para la práctica de esquí y snowboard, junto con todos los servicios: Escuela de Ski, Rental, Parque Aventura y los paradores gastronómicos Pasta & Pista y Las Rosas.

El equipo del complejo trabajó intensamente para lograrlo en plena semana de vacaciones de invierno, aunque aclararon que los pronósticos siguen siendo dinámicos y que podrían producirse cierres temporarios según las condiciones climáticas de cada jornada.

Desde prensa de Alta Montaña confirmaron que el martes a las 10 se habilitará la ruta 7 hasta los parques de nieve Los Puquios y Penitentes. La información fue confirmada por los operadores de los complejos de nieve.

"Las máquinas de Vialidad Nacional continuarán trabajando para hacer la brecha sanitaria con Las Cuevas", detallaron.

Desde Penitentes Park informaron que abrirá sus puertas el martes 28 de julio con los siguientes servicios habilitados:

telesilla Pircas solo para peatones

esquí

snowboard

pistas baby lift, borer 1, borer2

pista de trineos

restaurante La Herradura

foodtrucks

rental de ski

vinoteca

giftshop

Por su parte, Los Puquios anunció una reapertura parcial. "El Parque de Nieve Los Puquios realizará una reapertura parcial, habilitando exclusivamente el Estadio de Trineos, junto con su correspondiente medio de elevación. Las pistas de esquí y snowboard, por el momento, no estarán habilitadas", indicaron.

"Por razones de seguridad, nuestro equipo continúa desarrollando tareas de mantenimiento, aplanamiento de nieve y despeje de sectores estratégicos para garantizar la apertura de las pistas en condiciones óptimas. En consecuencia, solo estará disponible para los visitantes un sector reducido del predio", agregaron

playa de Estacionamiento (en forma reducida)

rental (alquiler de trineos)

gastronomía

estadio de Trineo con su medio de elevación

Recomendaciones

Para circular por alta montaña se recomienda

portación de cadenas obligatoria

manejar con precaución

respetar las indicaciones

Puente del Inca