Pese al temporal, miles de turistas coparon alta montaña para disfrutar de la nieve
La habilitación del camino hasta Punta de Vacas desató un importante movimiento de turistas que aprovecharon el paisaje blanco para disfrutar de la nieve.
Durante varios días, el intenso temporal convirtió a la cordillera mendocina en un enorme manto blanco, por lo que también se ha mantenido cerrado el acceso a alta montaña. Día a día turistas y mendocinos siguen de cerca la evolución del clima con la esperanza de poder acercarse a disfrutar de una de las postales más espectaculares del invierno.
Una de esas posibilidades llegó el jueves cerca del mediodía, cuando las autoridades habilitaron el tránsito hasta Punta de Vacas. En cuestión de horas, la Ruta Nacional N°7 cambió completamente de escenario: donde antes solo había nieve y alguna que otra máquina de Vialidad despejando el camino, comenzaron a aparecer autos, micros y trafic repletas de visitantes con un mismo objetivo, vivir la nieve de cerca.
MDZ recorrió el tramo comprendido entre el puente sobre el río Mendoza y Punta de Vacas y encontró un movimiento pocas veces visto. A la vera de la ruta había vehículos estacionados prácticamente en cada espacio disponible. Familias enteras bajaban con botas para nieve, ropa térmica, trineos de plástico y equipos alquilados para disfrutar de una jornada inolvidable.
Una montaña que emociona a quienes llegan por primera vez
Entre los visitantes había turistas brasileros, viajeros de distintas provincias argentinas y familias mendocinas que aprovecharon la apertura parcial del camino. También se observó a vendedores ambulantes ofreciendo bebidas calientes, comidas y accesorios para la nieve, acompañando el intenso movimiento turístico.
Los más chicos fueron quienes más disfrutaron del paisaje. Apenas descendían de los vehículos comenzaban las guerras de nieve, los primeros intentos de deslizarse con pequeños trineos y las infaltables fotos familiares con la cordillera completamente blanca de fondo.
Para muchos, el viaje representaba un sueño largamente esperado. Fue el caso de Juan Carlos Bravo, llegado desde La Plata junto a su esposa. "Puntualmente vinimos el año pasado y no había nieve. Ahora ya teníamos el viaje organizado antes de que apareciera este temporal y nos encontramos con este hermoso paisaje", contó.
Una experiencia que queda para siempre
La familia había preparado el viaje con anticipación. Alquilaron botas, trineos y llevaron ropa de abrigo para disfrutar de la jornada sin pasar frío. "Trajimos todo completo, alquilamos las botas, los trineos, comida... venimos preparados", contó entre risas.
El paseo además tuvo un motivo especial. Ese mismo día era el cumpleaños de su esposa y la nieve terminó convirtiéndose en el mejor regalo. "Impactante, todo impactante. Hoy es el cumpleaños de mi señora, así que están todos re contentos", dijo mientras sus hijos jugaban sobre la nieve junto a "Bebota", la mascota de la familia, que también acompañó la aventura.
La montaña nevada volvió a demostrar por qué es uno de los grandes atractivos turísticos de Mendoza. Para quienes llegan desde lejos representa un paisaje difícil de comparar con cualquier otro lugar del país. Para los mendocinos, en cambio, es un escenario que nunca deja de sorprender. Y este fin de semana, con la cordillera completamente blanca, volvió a regalar recuerdos que seguramente quedarán grabados por mucho tiempo.