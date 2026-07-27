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Pese al temporal, miles de turistas coparon alta montaña para disfrutar de la nieve

La habilitación del camino hasta Punta de Vacas desató un importante movimiento de turistas que aprovecharon el paisaje blanco para disfrutar de la nieve.

Joaquín Moreno

Joaquín Moreno

El paisaje completamente blanco atrajo visitantes de distintos puntos del país y también del extranjero, que vivieron una jornada inolvidable.

El paisaje completamente blanco atrajo visitantes de distintos puntos del país y también del extranjero, que vivieron una jornada inolvidable.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Durante varios días, el intenso temporal convirtió a la cordillera mendocina en un enorme manto blanco, por lo que también se ha mantenido cerrado el acceso a alta montaña. Día a día turistas y mendocinos siguen de cerca la evolución del clima con la esperanza de poder acercarse a disfrutar de una de las postales más espectaculares del invierno.

Una de esas posibilidades llegó el jueves cerca del mediodía, cuando las autoridades habilitaron el tránsito hasta Punta de Vacas. En cuestión de horas, la Ruta Nacional N°7 cambió completamente de escenario: donde antes solo había nieve y alguna que otra máquina de Vialidad despejando el camino, comenzaron a aparecer autos, micros y trafic repletas de visitantes con un mismo objetivo, vivir la nieve de cerca.

MDZ recorrió el tramo comprendido entre el puente sobre el río Mendoza y Punta de Vacas y encontró un movimiento pocas veces visto. A la vera de la ruta había vehículos estacionados prácticamente en cada espacio disponible. Familias enteras bajaban con botas para nieve, ropa térmica, trineos de plástico y equipos alquilados para disfrutar de una jornada inolvidable.

Una montaña que emociona a quienes llegan por primera vez

Micros, trafic y autos particulares llenaron la montaña luego de la apertura parcial del camino en medio del intenso temporal.

Micros, trafic y autos particulares llenaron la montaña luego de la apertura parcial del camino en medio del intenso temporal.

Entre los visitantes había turistas brasileros, viajeros de distintas provincias argentinas y familias mendocinas que aprovecharon la apertura parcial del camino. También se observó a vendedores ambulantes ofreciendo bebidas calientes, comidas y accesorios para la nieve, acompañando el intenso movimiento turístico.

Los más chicos fueron quienes más disfrutaron del paisaje. Apenas descendían de los vehículos comenzaban las guerras de nieve, los primeros intentos de deslizarse con pequeños trineos y las infaltables fotos familiares con la cordillera completamente blanca de fondo.

Hasta el vendedor con el carrito con churros llegó hasta Punta de Vacas para ofrecerles algo dulce a los turistas en medio del frío y la nieve.

Hasta el vendedor con el carrito con churros llegó hasta Punta de Vacas para ofrecerles algo dulce a los turistas en medio del frío y la nieve.

Para muchos, el viaje representaba un sueño largamente esperado. Fue el caso de Juan Carlos Bravo, llegado desde La Plata junto a su esposa. "Puntualmente vinimos el año pasado y no había nieve. Ahora ya teníamos el viaje organizado antes de que apareciera este temporal y nos encontramos con este hermoso paisaje", contó.

Una experiencia que queda para siempre

Entre trineos, botas para nieve y guerras de nieve, la Alta Montaña volvió a convertirse en el destino más buscado del fin de semana.

Entre trineos, botas para nieve y guerras de nieve, la Alta Montaña volvió a convertirse en el destino más buscado del fin de semana.

La familia había preparado el viaje con anticipación. Alquilaron botas, trineos y llevaron ropa de abrigo para disfrutar de la jornada sin pasar frío. "Trajimos todo completo, alquilamos las botas, los trineos, comida... venimos preparados", contó entre risas.

El paseo además tuvo un motivo especial. Ese mismo día era el cumpleaños de su esposa y la nieve terminó convirtiéndose en el mejor regalo. "Impactante, todo impactante. Hoy es el cumpleaños de mi señora, así que están todos re contentos", dijo mientras sus hijos jugaban sobre la nieve junto a "Bebota", la mascota de la familia, que también acompañó la aventura.

La ruta 7 se convirtió en un gran paseo de invierno con cientos de vehículos y familias que llegaron para jugar, sacar fotos y conocer la nieve.

La ruta 7 se convirtió en un gran paseo de invierno con cientos de vehículos y familias que llegaron para jugar, sacar fotos y conocer la nieve.

La montaña nevada volvió a demostrar por qué es uno de los grandes atractivos turísticos de Mendoza. Para quienes llegan desde lejos representa un paisaje difícil de comparar con cualquier otro lugar del país. Para los mendocinos, en cambio, es un escenario que nunca deja de sorprender. Y este fin de semana, con la cordillera completamente blanca, volvió a regalar recuerdos que seguramente quedarán grabados por mucho tiempo.

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