Las Leñas habilita todas sus pistas: desde cuándo y cuánto sale

En Las Leñas abrió la temporada el 11 de julio y tras una semana de nevadas intensas se prepara para habilitar todas las pistas.

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El personal de Las Leñas trabajó durante esta semana para habilitar todas las pistas.

Después de una nevada histórica en Mendoza, Las Leñas Ski Resort confirmó que este sábado 25 de julio quedarán habilitadas todas las pistas. "Quedará habilitada la totalidad del dominio esquiable para la práctica de esquí y snowboard", puntualizaron desde el centro de esquí.

La decisión llega después de las importantes nevadas de los últimos días, que dejaron condiciones excepcionales en el valle malargüino en plena semana de vacaciones de invierno.

Así está Las Leñas Las Leñas Ski Resort Las Leñas con todas las pistas habilitadas Desde el complejo explicaron que el intenso trabajo del equipo permitió adelantar la apertura completa para el 25 de julio. Los sectores 1, 2 y 3 estarán disponibles el sábado, junto con todos los servicios de montaña: Escuela de Ski, Rental, Parque Aventura y los paradores gastronómicos Pasta & Pista y Las Rosas.

Además, el complejo aclaró que los pronósticos meteorológicos siguen siendo dinámicos y que podrían producirse cierres temporarios de pistas o medios de elevación por razones de seguridad, según las condiciones climáticas de cada jornada.

Las Leñas Ski Resort Qué servicios hay hoy en Las Leñas Hoy, en Las Leñas estaban habilitados los medios para ir al Parque Aventura y a las pistas: