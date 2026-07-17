Las Leñas: mirá la cámara en vivo del centro de esquí de Malargüe

Las primeras postales del temporal que afecta a la cordillera mendocina ya comenzaron a circular en redes sociales. Desde Las Leñas compartieron un video que refleja el inicio de las intensas nevadas previstas para los próximos días, en medio de un escenario meteorológico que mantiene bajo alerta a gran parte de la provincia .

"¡Ahora sí! Empezó el temporal , la gran nevada 2026. Según pronósticos se esperan más de 2 metros", publicaron junto al registro en la cuenta de Instagram del Parador Condor Point , ubicado en el famoso centro de esquí mendocino.

Las imágenes muestran una nevada sostenida, en el comienzo de un fenómeno que, de acuerdo con los pronósticos, podría extenderse durante varios días y dejar una importante acumulación de nieve en la alta montaña.

El temporal no solo impactará en Las Leñas. Mendoza se prepara para atravesar uno de los episodios meteorológicos más importantes del invierno, con la combinación de nevadas intensas en la cordillera, viento Zonda en distintos sectores de la provincia, bajas temperaturas y lluvias.

Ante este panorama, Defensa Civil activó el protocolo para tormentas invernales severas, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas por nevadas y viento Zonda. Las autoridades insistieron en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y evitar desplazamientos innecesarios hacia zonas de montaña para reducir riesgos.

Impactante video de la nevada en Las Leñas

Cuánto podría durar el fenómeno

Las previsiones indican que las condiciones inestables podrían prolongarse durante varios días, incluso hasta fin de mes. El pronóstico contempla nevadas persistentes en la cordillera, episodios de viento Zonda y el posterior ingreso de aire frío, lo que mantendría el ambiente invernal en buena parte de Mendoza.

Además del impacto que podría generar sobre rutas, pasos fronterizos y sectores de alta montaña, el fenómeno también representa una noticia positiva desde el punto de vista hídrico. La importante acumulación de nieve contribuiría a fortalecer las reservas de agua para los próximos meses, un aspecto clave para la provincia.

Las cámara de Las Leñas en vivo

El 20 de abril ya hubo una gran nevada en Las Leñas -en algunos sectores se acumularon 100 centímetros- que llenó de esperanza a los prestadores turísticos. Sin embargo, recién ahora llegó la gran nevada del invierno que todos esperaban.

Mirá la cámara en vivo: