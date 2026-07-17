Godoy Cruz abrió las inscripciones para cursos y talleres de oficio: las fechas y cómo anotarse

Godoy Cruz abrió oficialmente las preinscripciones para una nueva edición de los cursos y talleres de oficio que comenzarán a fines de julio. Los mismos se dictarán en la Escuela de Oficios y el Centro de Formación Profesional Sarmiento. Las propuestas están destinadas a personas que buscan fortalecer las oportunidades de inserción laboral. Tienen que ser vecinos del departamento.

Cabe destacar que, las capacitaciones son gratuitas, presenciales y cuentan con certificación. Además, los participantes deberán disponer de los materiales indicados para cada trayecto formativo, cuya lista será informada al momento de la confirmación del cupo.

Es importante resaltar que para preinscribirse deberán completar un formulario online. Luego, la asignación de vacantes se comunicará por correo electrónico o telefónicamente.

La Escuela de Oficios, ubicada en Colón 770, ofrecerá una amplia variedad de capacitaciones. Los mismos, comenzarán entre el 27 y el 29 de julio, asique las personas interesadas en participar deberán preinscribirse aquí.

Los cursos y talleres son: arreglos de costura “Clínica de ropa”, "Introducción al Diseño de Indumentaria", "Calzado artesanal femenino: Nivel 1, "Soldadura general básica", Autocad para metalurgia, Offimática y paquete office, mantenimiento y reparación de PC para prinicipantes, entre otros.

La mayoría de los cursos y talleres tendrán una duración de entre 2 y 4 meses y se debe acreditar el 80% de asistencia obligatoria. Para consultar los horarios y toda la agenda completa se recomienda hacer click acá.

En tanto, el Centro de Formación Profesional Sarmiento, ubicado en avenida Marciano Cantero y Cutral-Có, iniciará sus actividades desde el 27 de julio. Aquí, las capacitaciones están orientadas a los oficios tradicionales, la tecnología y el desarrollo de emprendimientos y tienen una duración de dos meses. De manera tal que, quienes deseen preinscribirse deberán hacerlo aquí.

Finalmente, las personas interesadas deberán completar el formulario de preinscripción de manera online correspondiente a cada centro de formación. Posteriormente, recibirán la confirmación del cupo por correo electrónico o por teléfono.

Ante dudas y consultas comunicarse con el Centro de Formación Profesional Sarmiento al 261-3064945 ,de lunes a viernes de 8:30 a 13:30. También, se podrán comunicar a la Dirección de Educación y Capacitación Laboral de lunes a viernes al 4429331.