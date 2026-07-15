Grave accidente con cinco heridos en el Corredor del Oeste: un camión volcó y cayó al interior de un cauce

El accidente ocurrió sobre el Corredor del Oeste, en Godoy Cruz. Allí, un camión cayó al interior de un cauce y los ocupantes quedaron atrapados.

Así quedó el camión que protagonizó el accidente y cayó al interior del cauce en Godoy Cruz.

Un grave accidente se registró durante la noche de este miércoles sobre el Corredor del Oeste, en Godoy Cruz. De acuerdo con la información inicial, un camión volcó y cayó al interior de un cauce de riego, dejando cinco heridos. Además, algunos de los ocupantes quedaron atrapados dentro del rodado. Por eso, se desarrolló un importante operativo de rescate.

Fuentes allegadas al hecho indicaron que pasadas las 20 se produjo el siniestro a la altura de calle Tiburcio Benegas, sobre la citada autopista del oeste mendocino.

En ese lugar, por motivos que son materia de investigación, el conductor de un camión azul perdió el dominio del volante y terminó volcando sobre el canal Maure, ubicado hacia el este del Corredor del Oeste. En principio, estimaban que el rodado experimentó una falla en el sistema de frenos, tal como surgió de las primeras averiguaciones.

Importante operativo de rescate La información señala que los ocupantes quedaron atrapados en el interior del habitáculo, motivo por el cual se desplazaron Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y también del Cuartel Central de la Policía de Mendoza para realizar las tareas de rescate.

Tras la extracción de las víctimas, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató que el conductor del vehículo siniestrado presentaba politraumatismos graves y una posible fractura en la rodilla izquierda, por lo que fue trasladado al Hospital Central.