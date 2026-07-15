Accidente en Lavalle: una familia chocó contra un monumento y una mujer resultó herida de gravedad

El accidente ocurrió en el ingreso al departamento de Lavalle, donde una camioneta en la que viajaba una familia impactó contra un monumento.

Una familia protagonizó un violento accidente vial durante la madrugada en el ingreso del departamento de Lavalle, luego de que la camioneta en la que viajaban impactara contra el monumento ubicado en el ingreso al departamento. Una persona resultó herida y debió ser trasladada de emergencia a un hospital.

De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió a las 6 en la intersección de la Ruta Provincial 34 y la desviación de la Ruta Nacional 40, en la zona de Jocolí Viejo. Por causas que son materia de investigación, una Volkswagen Amarok terminó chocando contra la estructura emplazada en el acceso al departamento.

Un persona resultó herida En el vehículo viajaban un hombre de 37 años, una mujer de 60, otra de 36 y dos niños de 6 y 2 años. Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer de 36 años sufrió un traumatismo leve en uno de sus brazos y fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que posteriormente la trasladó al Hospital Sícoli para la realización de estudios complementarios.