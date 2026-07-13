Tragedia en Tunuyán: una joven de 18 años murió tras un choque entre una camioneta y una moto

La víctima falleció en el lugar del accidente. Otra joven fue hospitalizada, mientras que el conductor de la camioneta dio negativo en el test de alcoholemia.

Una joven de 18 años murió este lunes por la noche luego de un violento siniestro vial ocurrido en Colonia Las Rosas, departamento de Tunuyán. El accidente se produjo sobre calle Tabanera, a unos dos kilómetros al oeste de la Ruta Provincial 92, y es investigado para determinar cómo se originó.

Según la información preliminar, una camioneta Chevrolet S10 circulaba de este a oeste cuando, por motivos que aún no fueron establecidos, impactó de frente contra una motocicleta Zanella 150 que se desplazaba en sentido contrario.

Como consecuencia del fuerte choque, la conductora de la moto —o quien sería la presunta conductora, de acuerdo con las primeras actuaciones— falleció en el lugar. El deceso fue constatado por un profesional médico que arribó a la escena del hecho.

La investigación continúa para determinar la mecánica del choque La acompañante que viajaba en la moto sufrió lesiones y fue trasladada al Hospital Scaravelli con una posible fractura en el pie izquierdo. Por su parte, el conductor de la camioneta resultó ileso. Además, el test de alcoholemia realizado tras el accidente arrojó resultado negativo, con un registro de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.