Un conductor murió tras incrustarse en un camping de Cacheuta: hallaron cocaína en su vehículo

Un hombre de 35 años murió durante la madrugada de este lunes tras perder el control de su auto, atravesar el ingreso de un camping e impactar contra una camioneta en Cacheuta , Luján de Cuyo . Durante las pericias, hallaron cocaína en el interior del vehículo.

El siniestro ocurrió cerca de las 4.20 en el Camping Miguel , ubicado sobre la Ruta Provincial 82 , a la altura del kilómetro 38, frente al destacamento policial de Cacheuta .

De acuerdo con la información oficial, la víctima conducía un Peugeot 208 que, por causas que son materia de investigación, salió de la calzada, atravesó el portón de ingreso al predio e impactó contra una Chevrolet S10 que tenía enganchada una casilla rodante.

En la camioneta descansaban un hombre de 56 años y una mujer de 54, quienes resultaron ilesos. De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la causa, tras la colisión el conductor del Peugeot descendió del vehículo, alcanzó a pedir ayuda y, pocos instantes después, se desplomó.

Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ) llegaron al lugar y constataron que el automovilista había fallecido.

Hallaron cocaína en el interior del auto

Durante la inspección del Peugeot, los efectivos observaron una importante cantidad de sustancia blanquecina en el habitáculo, por lo que se dio intervención a personal de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN).

Tras realizar el reactivo correspondiente, se confirmó que se trataba de 8,86 gramos de cocaína, distribuidos en varios envoltorios, los cuales fueron secuestrados e incorporados a la investigación.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, en la escena trabajaron efectivos de Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental Luján (UID) y personal especializado, mientras que los testigos fueron trasladados para prestar declaración y avanzar en la reconstrucción de la mecánica del hecho.