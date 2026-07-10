Festejó que Francia clasificó a semifinales del Mundial 2026, se cayó de un camión y murió atropellada

La víctima tenía 17 años y falleció tras caer de un camión en el que viajaba durante una caravana por la clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026.

Foto ilustrativa del festejo en París por la clasificación de Francia a la semifinal del Mundial 2026.

Lo que debía ser una noche de celebración por la clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 terminó en tragedia. Una adolescente de 17 años murió atropellada durante los festejos en la localidad de Aulnoye-Aymeries, en el norte del país, luego de caer de un camión que participaba de una caravana de hinchas.

El dramático episodio ocurrió pocos minutos después de la victoria de Francia sobre Marruecos por los cuartos de final. Según informaron las autoridades locales, un grupo de personas celebraba el triunfo cuando varios jóvenes se subieron a un camión. Algunos viajaban dentro de la cabina, mientras que la adolescente permanecía sentada en la parte trasera del vehículo.

¿Cómo ocurrió el accidente durante los festejos? De acuerdo con la reconstrucción citada en el medio local La Voix du Nord, el camión ingresó a una rotonda ubicada sobre la calle Jean-Jaurès, frente a un local de Burger King. En ese momento, la joven perdió el equilibrio, cayó al asfalto y fue atropellada por el propio vehículo.

Bomberos y personal médico del servicio de emergencias SAMU acudieron rápidamente al lugar e intentaron reanimarla, pero las lesiones fueron fatales y se confirmó su muerte en el lugar.