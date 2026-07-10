La picante chicana de un futbolista de Francia contra Marruecos tras clasificarse a semifinales: "Teníamos poco que temer"

Un jugador francés lanzó una polémica frase luego del 2-0 que metió a los Bleus en las semifinales y le restó mérito al gran torneo del conjunto africano.

Francia volvió a meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Marruecos con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Sin embargo, más allá de la clasificación, quien se robó los flashes después del encuentro fue Adrien Rabiot. El mediocampista francés apuntó contra el seleccionado africano y dejó declaraciones que rápidamente generaron repercusión.

La picante chicana de Adrien Rabiot contra Marruecos "Teníamos poco que temer de este equipo", disparó el volante en la zona mixta. Y lejos de quedarse ahí, profundizó su análisis con otra frase que cayó muy mal en Marruecos: "No eran peligrosos. Sentimos que cuando les cedíamos la posesión tampoco podían hacernos daño". Sus palabras fueron interpretadas como un claro menosprecio hacia un rival que llegaba invicto en sus últimos 33 partidos y que había eliminado a Países Bajos en la fase anterior.

Consciente del impacto de sus declaraciones, Rabiot intentó bajar el tono con algunos elogios, aunque sin cambiar el eje de su mensaje: "Es sorprendente, pero tienen futbolistas que pueden marcar diferencias en cualquier momento. Por eso había que estar atentos. Aun así, los avasallamos", afirmó el jugador de la selección francesa.

Adrien Rabiot lanzó una tajante chicana contra Marruecos tras eliminarlo del Mundial. EFE El volante también destacó la fortaleza mental de su equipo tras el penal que Yassine Bounou le contuvo a Mbappé en el primer tiempo: "Estábamos muy concentrados. Aunque empezamos mal con ese penal, mostramos determinación y resiliencia. Ahí se ve la fuerza de este grupo", sostuvo antes de cerrar con un elogio al plantel: "El grupo es excepcional. Todos están unidos y eso se refleja en la cancha".