El DT de España lanzó una tremenda revelación que involucra a Alfaro y Scaloni: qué dijo y cuál fue el motivo

El entrenador de España habló en la previa de los cuartos ante Bélgica y se refirió a los entrenadores de Paraguay y la Selección argentina. ¿Qué dijo?

España ultima detalles para enfrentar a Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 y, en la conferencia de prensa previa al encuentro, Luis de la Fuente dejó una declaración que llamó la atención. Al hablar sobre el liderazgo dentro de un plantel, el entrenador español confesó su admiración por Gustavo Alfaro y también destacó el trabajo que viene realizando Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina.

Luis de la Fuente llenó de elogios a Scaloni y Alfaro Consultado sobre cómo construye la unión dentro de su grupo, De la Fuente explicó que comparte la visión de ambos entrenadores: "Comparto mucho todos sus planteamientos. En lo futbolístico soy un admirador de Scaloni y, en lo personal, lo conozco y sé que es una gran persona", expresó inicialmente.

Luego profundizó sobre el entrenador de Paraguay, una de las grandes sorpresas del Mundial tras eliminar a Alemania por penales. "También me declaro admirador de Gustavo Alfaro. Admiro a mucha gente, a la gente buena. Él habló del liderazgo en valores y creo que eso tiene una potencia mayor que cualquier otro comportamiento. Hay muchos tipos de liderazgo, pero este modelo funciona y nosotros intentamos construir todo sobre el grupo", explicó.

X @SC_ESPN El seleccionador español también se tomó un momento para destacar a Lionel Messi, máximo goleador del Mundial junto a Kylian Mbappé: "Su compromiso es insaciable, siempre quiere más. Es un ejemplo para sus compañeros, para toda la gente del fútbol y para los que recién empiezan. Demuestra que cuando uno realmente quiere, puede conseguir todo lo que se propone", afirmó.