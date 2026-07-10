España y Bélgica se juegan un lugar en semifinales del Mundial 2026: hora, TV y streaming

España y Bélgica protagonizarán este viernes uno de los cruces correspondientes a los cuartos de final del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán avanzar a las semifinales del torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, aunque llegan con recorridos muy diferentes hasta esta instancia .

El encuentro se disputará desde las 16 (hora de Argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles y contará con el arbitraje del inglés Michael Oliver.

España afronta el compromiso con el cartel de candidata al título, mientras que Bélgica intentará prolongar el gran nivel que mostró en las últimas fases del campeonato para dar otro golpe en la Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente atraviesa un gran presente. En los octavos de final derrotó 1-0 a Portugal gracias a un gol de Mikel Merino en los minutos finales y mantiene una marca destacada: es la única selección que todavía no recibió goles en el Mundial.

Su recorrido comenzó con un empate sin goles frente a Cabo Verde. Luego superó 4-0 a Arabia Saudita, 1-0 a Uruguay, 3-0 a Austria y 1-0 a Portugal para instalarse entre los ocho mejores.

El camino de Bélgica hasta los cuartos

Bélgica, en cambio, tuvo un camino mucho más exigente. Después de igualar con Egipto e Irán en la fase de grupos, consiguió la clasificación tras golear 5-1 a Nueva Zelanda. El equipo dirigido por Rudi García mostró una importante recuperación en los cruces eliminatorios. En los dieciseisavos de final protagonizó una remontada memorable ante Senegal, luego de estar 2-0 abajo hasta los 41 minutos del segundo tiempo, y terminó imponiéndose en el tiempo suplementario.

Ya en los octavos de final volvió a sorprender al vencer con claridad por 4-1 a Estados Unidos, un resultado que lo consolidó como uno de los equipos de mejor rendimiento en la etapa decisiva del certamen.

Ahora buscará dar otro paso frente a una España que parte como favorita, pero que tendrá delante a un rival en crecimiento.

Hora, TV, streaming y probables formaciones

El partido entre España y Bélgica se jugará este viernes a las 16 (hora de Argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La transmisión estará a cargo de DSports, mientras que por streaming podrá verse a través de Paramount+.

Probables formaciones