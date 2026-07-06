Pese al escándalo Balogun, Bélgica sacó chapa, goleó 4-1 a Estados Unidos y lo eliminó de su propia Copa
Bélgica ganó con mucha autoridad con los goles de De Ketelaere por duplicado, Vanaken y Lukaku. Tillman había marcado el empate provisorio para Estados Unidos.
En medio del fuerte escándalo que sacude el Mundial 2026 por el caso Folarin Balogun, hoy titular, Estados Unidos no estuvo a la altura del partido y Bélgica se impuso con mucha autoridad por 4-1 por los octavos de final. Ahora les tocará enfrentar en cuartos a España, que horas antes había eliminado a Portugal.
Pese a lo convulsionada que fue la previa, los Diablos Rojos no se dejaron amedrentar y le pasaron por arriba a los locales de principio a fin. Se fueron en ventaja al descanso con un doblete de Charles de Ketelaere, y en el complemento sentenciaron la goleada Hans Vanaken (con complicidad del arquero estadounidense, Matt Freese) y Romelu Lukaku. Malik Tillman había marcado el empate 1-1 transitorio para el USMNT, pero no le duró ni dos minutos.
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