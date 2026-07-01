Bélgica perdía 2-0, lo dio vuelta en el alargue y venció 3-2 a Senegal en un partidazo

Senegal ganaba con goles de Diarra y Sarr, pero Bélgica lo igualó con tantos de Lukaku y Tielemans sobre el final y se quedó con la victoria en el tiempo extra.

Bélgica eliminó a Senegal en un partidazo en el Lumen Field de Seattle.

Por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Bélgica tuvo una remontada épica frente a Senegal y pasó de ir perdiendo 2-0 a falta de cinco minutos a imponerse 3-2 en el alargue en el Lumen Field de Seattle. Ahora le tocara enfrentar en octavos al ganador de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina, que jugarán a las 21.00.

Los Leones de Teranga fueron superiores durante la mayor parte del partido y parecía que se quedarían con una cómoda victoria gracias a los goles de Habib Diarra a los 25' e Ismaila Sarr a los 51'. Sin embargo, los Diablos Rojos lograron igualarlo en una ráfaga con tantos de Romelu Lukaku a los 85' y Youri Tielemans a los 88'. Ya en el alargue, el propio Tielemans se encargó de sentenciar el triunfo con un penal convertido a los 120'.

El gol de Diarra para el 1-0 de Senegal DSports Senegal fue superior durante gran parte del encuentro y generó la primera ocasión a los 12 minutos, cuando Ismail Jakobs desbordó por la izquierda, envió el centro, Thibaut Courtois dio rebote e Ismaïla Sarr estrelló su remate en el palo. A los 25' llegó la apertura del marcador: Sadio Mané metió un centro preciso, Sarr volvió a cabecear contra el poste y, tras el rebote, Habib Diarra marcó el 1-0.

Bélgica apenas respondió con un remate de Maxim de Cuyper que controló el arquero Mory Diaw antes del descanso, en lo que fue una muy floja actuación.

El gol de Sarr para el 2-0 de Senegal ¡GOLAZO DE SENEGAL PARA AUMENTAR LA DIFERENCIA!



La tercera fue la vencida: tras dos remates en el palo, Ismaila Sarr le rompió el arco a Courtois y convirtió el 2-0 sobre Bélgica. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/J0plVZMYPv — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026 En el entretiempo, Rudi García apostó por el ingreso de Romelu Lukaku, aunque el segundo tiempo comenzó con un nuevo golpe africano, ya que tras un pelotazo largo de Moussa Niakhaté, Sarr controló de pecho, le ganó la espalda a Arthur Theate y definió ante Courtois para el 2-0.