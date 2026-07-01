Estados Unidos enfrenta a Bosnia y Herzegovina con el sueño de seguir haciendo historia: hora, TV y streaming

Estados Unidos enfrenta a Bosnia y Herzegovina este miércoles en el Levi's Stadium por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

El conjunto de Mauricio Pochettino quiere confirmar su gran momento en el torneo frente a una selección que ya dio la sorpresa al meterse entre los mejores 32.

Estados Unidos intentará aprovechar el impulso de jugar en casa cuando reciba este miércoles a Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 21 en el Levi's Stadium, con transmisión de DSports y TyC Sports. El ganador enfrentará en octavos al vencedor del duelo entre Bélgica y Senegal.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino llega como uno de los seleccionados de mejor rendimiento en la fase de grupos. Debutó con una goleada 4-1 sobre Paraguay, luego venció 2-0 a Australia y, pese a caer 3-2 frente a Turquía en la última fecha, terminó primero en el Grupo D. Su poder ofensivo fue una de las grandes virtudes, aunque la derrota ante los turcos dejó algunas dudas en defensa.

Estados Unidos quiere seguir haciendo historia de la mano de un DT argentino Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos. El equipo dirigido por el santafesino es protagonista del Mundial 2026. EFE Del otro lado estará Bosnia y Herzegovina, que logró una clasificación histórica al meterse por primera vez en una fase eliminatoria de un Mundial. Tras empatar 1-1 con Canadá y sufrir una dura derrota 4-1 frente a Suiza, reaccionó en la última fecha con un triunfo 3-1 sobre Qatar, resultado que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros.

En el conjunto europeo se destaca el regreso del defensor Tarik Muharemovic, quien cumplió una fecha de suspensión, mientras que gran parte de las esperanzas ofensivas volverán a recaer en el experimentado Edin Dzeko, de 40 años, capitán y referente del equipo dirigido por Sergej Barbarez.

Bosnia-Herzegovina empató con Canadá, perdió contra Suiza y le ganó a Qatar. EFE Probables formaciones Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.