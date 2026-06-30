El insólito posteo de Neymar minutos después de que Brasil elimine a Japón: a quién apuntó

Neymar no tuvo minutos en la agónica clasificación de Brasil a octavos de final, pero se pronunció en redes por un curioso motivo.

Ney no jugó ni un solo minuto en el triunfo agónico de Brasil ante Japón.

Brasil sufrió más de la cuenta, pero logró imponerse 2-1 sobre Japón en Houston y se metió en los octavos de final del Mundial 2026. La noticia fue la ausencia de Neymar, quien sorpresivamente no sumó minutos y de igual manera terminó siendo protagonista por un curioso posteo.

El 10 del Scratch aprovechó la clasificación de la Canarinha para responderle a Joachim Klement, el matemático alemán que en las últimas semanas había ganado notoriedad. ¿El motivo? Su famosa fórmula con la que acertó a los últimos tres campeones del mundo: Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.

Sin embargo, el experto alemán no viene en sintonía en esta gran cita de Estados Unidos, México y Canadá. Es que su primera predicción indicaba que Brasil sería eliminado en manos de la selección nipona, algo que se terminó dando pero a la inversa. "Japón está en racha. Derrotó a Alemania en el último Mundial, venció a Brasil 3-2 en un amistoso en octubre de 2025 y también superó a Inglaterra y Escocia en las últimas semanas", había explicado al difundir su análisis.

Neymar se acordó de Klement tras la clasificación de Brasil: qué le dijo Una vez consumada la remontada de la Verdeamarela, Neymar no dejó pasar la oportunidad y publicó un mensaje dirigido al especialista: "Sr. Joachim Klement... por favor inténtelo la próxima Copa". No obstante, el golpe más duro para Klement llegó horas más tarde.

Los jugadores de Brasil celebran su agónica victoria ante Japón por los dieciseisavos de final del Mundial. EFE La burla al matemático se profundizó tras la eliminación de Países Bajos Resulta que Países Bajos, a quien el matemático había dado como campeón en este Mundial, cayó derrotado por penales vs. Marruecos y quedó afuera en dieciseisavos de final. El crack del Santos volvió a activar sus redes citando su anterior tuit. “Erró de nuevo", escribió, acompañado por tres emojis de risas.