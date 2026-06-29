La particular "reacción" de Chilavert tras el épico triunfo de Paraguay ante Alemania, luego de destrozar a Alfaro
Tras el batacazo frente a Alemania, todas las miradas se dirigieron a Chilavert, uno de los más acérrimos detractores de Alfaro y de Orlando Gill.
La Selección de Paraguay hizo historia al derrotar a Alemania por penales en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Un batacazo impensado en la previa y que le cerró la boca a muchos "expertos", especialmente a uno de los mayores y más acérrimos detractores de Gustavo Alfaro como es José Luis Chilavert.
El Bulldog no ha ahorrado en críticas y ataques personales en contra del entrenador argentino y de Orlando Gill (héroe del encuentro y de la tanda), actual arquero de la Albirroja en los últimos años y ha acrecentado su ofensiva desde el comienzo de la Copa del Mundo. Sin embargo, luego del histórico triunfo frente al combinado germano, pareciera haberse quedado sin palabras.
Chilavert y un elocuente silencio tras el batacazo de la Paraguay de Alfaro
El histórico guardameta de Vélez Sarsfield, un asiduo tuitero que acostumbra a pronunciarse en todo momento en redes sociales, curiosamente no publicó nada en ninguna de sus cuentas durante la primera hora luego de la épica clasificación guaraní.
Este elocuente silencio es cuanto menos llamativo, ya que Chilavert no tiene fama de rehuir a las "batallas" y suele responder rápidamente cuando es aludido. De hecho, este domingo, luego de que Alfaro le objetara sus constantes críticas a su trabajo y a Gill, él replicó de maneta inmediata en X: "Preocúpese por Alemania, el Mundial es fútbol de alto nivel y no un congreso de la Corrupbol, donde usted es el filósofo de turno. Deje de mentir al pueblo paraguayo".
Recién atinó a "expresar" una postura una hora más tarde, aunque no escribió nada por su cuenta, sino que retuiteó posteos de otros usuarios que festejaban el triunfo. Entre ellos, se destaca un pícaro comentario que reza: "Chilavert salió a disparar munición pesada para despertar al gigante sudamericano. ¡Lo logró claramente!".