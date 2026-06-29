La particular "reacción" de Chilavert tras el épico triunfo de Paraguay ante Alemania, luego de destrozar a Alfaro

Tras el batacazo frente a Alemania, todas las miradas se dirigieron a Chilavert, uno de los más acérrimos detractores de Alfaro y de Orlando Gill.

Tras el triunfo de Paraguay, todos los focos se fueron con Chilavert por sus críticas a Alfaro.

La Selección de Paraguay hizo historia al derrotar a Alemania por penales en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Un batacazo impensado en la previa y que le cerró la boca a muchos "expertos", especialmente a uno de los mayores y más acérrimos detractores de Gustavo Alfaro como es José Luis Chilavert.

El Bulldog no ha ahorrado en críticas y ataques personales en contra del entrenador argentino y de Orlando Gill (héroe del encuentro y de la tanda), actual arquero de la Albirroja en los últimos años y ha acrecentado su ofensiva desde el comienzo de la Copa del Mundo. Sin embargo, luego del histórico triunfo frente al combinado germano, pareciera haberse quedado sin palabras.

Chilavert y un elocuente silencio tras el batacazo de la Paraguay de Alfaro Chilavert, asiduo tuitero, no publicó nada durante la primera hora tras el triunfo de Paraguay. Captura @JoseLChilavert_ El histórico guardameta de Vélez Sarsfield, un asiduo tuitero que acostumbra a pronunciarse en todo momento en redes sociales, curiosamente no publicó nada en ninguna de sus cuentas durante la primera hora luego de la épica clasificación guaraní.

Este elocuente silencio es cuanto menos llamativo, ya que Chilavert no tiene fama de rehuir a las "batallas" y suele responder rápidamente cuando es aludido. De hecho, este domingo, luego de que Alfaro le objetara sus constantes críticas a su trabajo y a Gill, él replicó de maneta inmediata en X: "Preocúpese por Alemania, el Mundial es fútbol de alto nivel y no un congreso de la Corrupbol, donde usted es el filósofo de turno. Deje de mentir al pueblo paraguayo".