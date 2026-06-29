El inesperado récord negativo en Mundiales que igualó Manuel Neuer en el partido entre Alemania y Paraguay

Manuel Neuer, uno de los mejores arqueros de todos los tiempos, no puede escapar a las marcas adversas y en esta Copa del Mundo alcanzó un increíble registro.

Manuel Neuer es sin duda uno de los mejores arqueros de todos los tiempos. Leyenda de un gigante como el Bayern Múnich y de la Selección de Alemania, supo grabar su nombre a fuego en ambas escuadras con las dos Champions ganadas a nivel clubes y la Copa del Mundo ganada en Brasil 2014, entre otros logros.

Son muchas las marcas que logró. En este Mundial 2026, sin ir más lejos, se convirtió en el guardameta con más partidos disputados en en la historia del certamen con los 21 a los que llegó ante Costa de Marfil. Pero no todo es color de rosas, ya que en el duelo (el número 23) de este lunes frente a Paraguay por los dieciseisavos de final, alcanzó un inesperado récord negativo.

Manuel Neuer, el arquero con más partidos consecutivos recibiendo goles en Mundiales El gol de Enciso a Neuer en Alemania-Paraguay. DSports Al minuto 41, Julio Enciso sorprendió y con un certero cabezazo adelantó a la Albirroja en el marcador. Con este tanto, el portero alemán llegó los 10 encuentros consecutivos recibiendo goles en Mundiales, una racha que hasta el momento solo había registrado el mexicano Antonio Carbajal entre Brasil 1950 y Chile 1962.

El germano alcanzó este número con sus 3 presentaciones en Rusia 2018 (0-1 vs. México, 2-1 vs. Suecia y 0-2 vs. Corea del Sur), las 3 en Qatar 2022 (1-2 vs. Japón, 1-1 vs. España y 4-2 vs. Costa Rica) y las 4 en el corriente Mundial 2026 (7-1 vs. Curazao, 2-1 vs. Costa de Marfil, 1-2 vs. Ecuador y 1-1 vs. Paraguay).