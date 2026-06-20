El histórico récord en los mundiales que consiguió Manuel Neuer en el triunfo de Costa de Marfil

Tras ser el arquero titular en el agónico triunfo de Alemania frente a Costa de Marfil, Manuel Neuer logró un récord histórico de la Copa del Mundo.

Manuel Neuer volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. El experimentado arquero alemán alcanzó este sábado un nuevo récord al disputar su partido número 21 en Copas del Mundo en el agónico triunfo por 2-1 de Alemania a Costa de Marfil, convirtiéndose en el guardameta con más presencias en la historia del certamen y dejando atrás la marca de 20 encuentros que compartía con Hugo Lloris.

A sus 40 años, el capitán de Alemania y figura del Bayern Múnich continúa demostrando una vigencia admirable. Este Mundial 2026 representa su quinta participación en la máxima cita del fútbol, luego de haber estado presente en Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Además, ya había batido otra marca en el debut frente a Curazao, al transformarse en el futbolista alemán de mayor edad en disputar un gran torneo internacional.

Manuel Neuer histórico: se convirtió en el arquero con más partidos en la historia de los mundiales Manuel Neuer es el arquero con más partidos disputados en la historia de los mundiales. EFE El regreso del arquero no fue un camino sencillo. Tras anunciar su retiro de la selección después de la Eurocopa 2024, el entrenador Julian Nagelsmann decidió convencerlo para volver y le devolvió la titularidad, relegando a Oliver Baumann y reabriendo el debate sobre el peso de la experiencia frente al recambio generacional.

Más allá de los números, Neuer dejó una huella imborrable en la evolución del puesto. Su actuación en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 ante Argelia quedó grabada para siempre por la manera en que interpretó el rol del arquero líbero, saliendo constantemente de su área para anticipar ataques rivales y redefiniendo la posición para las nuevas generaciones.