Crisis total en Senegal en pleno Mundial: premios impagos, quejas por el hotel y un DT sin contrato

A horas del choque contra Noruega, el plantel de Senegal explotó contra la Federación y reclama premios impagos, problemas en el hotel y más.

La Selección de Senegal atraviesa un momento de máxima tensión en pleno Mundial 2026. A pocos días de disputar un partido determinante frente a Noruega, salieron a la luz una serie de conflictos internos vinculados a reclamos económicos, problemas logísticos y la situación contractual de su entrenador, Pape Thiaw, que encendieron las alarmas puertas adentro del plantel.

Según informó el medio africano Sport News Africa, los futbolistas reclaman el pago de premios adeudados correspondientes tanto a la participación en la Copa Africana de Naciones como a la clasificación a la actual Copa del Mundo. El malestar creció aún más por lo sucedido en el certamen continental, donde Senegal se consideraba campeón tras derrotar a Marruecos en la final, aunque posteriormente el título fue adjudicado a los marroquíes por una resolución del comité de apelaciones.

Estalló la interna en Senegal en pleno Mundial Los inconvenientes no terminan en lo económico. Varios integrantes del plantel también expresaron su descontento con las condiciones de la concentración mundialista. El hotel elegido para alojar a la delegación fue catalogado como demasiado austero para una selección de primer nivel, mientras que la alimentación recibió fuertes cuestionamientos por considerarla insuficiente para las exigencias físicas de una competencia de semejante magnitud.

Estalló la interna en Senegal en pleno Mundial. EFE De hecho, algunos jugadores habrían optado por pedir comida por fuera de la concentración para complementar su dieta. A este escenario se suma la delicada situación de Pape Thiaw, quien, según la misma información, acumularía varios meses sin percibir su salario y estaría dirigiendo sin un contrato formal vigente, un panorama que podría derivar en un conflicto legal en medio del torneo.