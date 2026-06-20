¿Mazazo para Brasil? La pésima noticia que podría recibir tras golear a Haití en el Mundial 2026

El 3-0 por la segunda fecha del Grupo C no fue motivo de festejo para la Selección de Brasil, que entró en estado de alerta máxima. El motivo.

La goleada ante Haíti casi que no festejó en la Selección de Brasil. Pese a haber obtenido su primer triunfo en el Mundial 2026, el 3-0 quedó en un segundo plano por la lesión de Raphinha, que encendió un estado de alerta máxima en el elenco de Carlo Ancelotti.

A los 40 minutos del primer tiempo, el extremo del Barcelona se tiró al piso acusando un dolor, pidió asistencia médica y enseguida hizo el gesto del cambio. En su lugar ingresó Ryan, mientras todas las miradas se posaban sobre el 11, que pudo abandonar la cancha caminando y permaneció en el banco de suplentes.

Raphinha lesionado: qué dijeron Ancelotti y la CBF tras el 3-0 a Haití El primer comentario respecto al estado de Raphinha salió de la voz del propio Carletto, quien en conferencia de prensa explicó que “lo van a evaluar mañana, por ahora no tenemos mucha idea de lo que ha pasado con el tendón de la corva". No obstante, con el correr de las horas la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) dio a conocer un primer diagnóstico mucho más preciso.

Raphinha salió lesionado ante Haití y le dejó su lugar a Ryan. EFE "Raphinha sintió dolor en el isquiotibial derecho durante la primera mitad del partido contra Haití. El jugador ha comenzado el tratamiento y será reevaluado. Les informaremos cuando tengamos más información", informaron, a través de un comunicado oficial.

La incertidumbre preocupa especialmente porque Brasil todavía no aseguró su clasificación y deberá jugarse buena parte de sus chances en la última fecha del grupo frente a Escocia. Si los estudios confirman una lesión muscular importante, Ancelotti podría quedarse sin uno de los jugadores más desequilibrantes de su plantel justo cuando más lo necesita.