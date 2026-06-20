Brasil quedó "apretado" para la última fecha del grupo pese al 3-0 ante Haití: el motivo

La goleada le permite a Brasil cerrar la zona dependiendo de sí mismo, pero sin margen error: una mínima brecha lo separa de Marruecos y Escocia.

Después del empate con gusto a poco ante Marruecos en el debut, Brasil se despachó con un sólido 3-0 a Haití y se subió a la punta del Grupo C del Mundial 2026. Sin embargo, la Verdeamarela está lejos de haber asegurado la clasificación y sabe que en la última fecha no habrá lugar para el relax.

Tras la victoria ante Haití, cómo quedó parado Brasil de cara a la última fecha El elenco de Carlo Ancelotti hizo los deberes ante un débil rival que ya quedó eliminado y alcanzó los cuatro puntos. No obstante, el triunfo marroquí impidió que pudiera despegarse en la tabla: ambos lideran la zona con la misma cantidad de unidades, aunque el Scratch está por encima gracias a una mejor diferencia de gol (+3 contra +1).

Por eso, la última jornada será decisiva. Brasil enfrentará a Escocia, que llega con tres puntos y todavía sueña con meterse en la siguiente ronda, mientras que Marruecos jugará contra un Haití sin chances de clasificación. En los papeles, todo indica que los africanos no deberían tener inconvenientes para ganar su partido, por lo que la Canarinha no tendrá demasiado margen para especular.

Ancelotti encontró el "9". Matheus Cunha marcó un doblete y Brasil derrota a Haití en Filadelfia. EFE Es que una derrota lo mandaría directamente al tercer puesto del grupo y lo dejaría colgado de la calculadora, esperando meterse en dieciseisavos como uno de los ocho mejores terceros.