El lapidario comentario de Gustavo Alfaro sobre la expulsión de Almirón por taparse la boca al hablarle a un rival

Tras la hazaña de Paraguay ante Turquía, Gustavo Alfaro apuntó contra el arbitraje y no se mostró para nada de acuerdo con la aplicación de la "Ley Prestianni".

Paraguay sigue con vida en el Mundial 2026. Con garra y sufrimiento, la selección dirigida por Gustavo Alfaro logró un heroico triunfo 1-0 con el que eliminó a Turquía y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo D. Ahora, en la última fecha se juega un mano a mano ante Australia por el segundo puesto (Estados Unidos ya se aseguró el liderato).

La Albirroja se impuso con un golazo de Matías Galarza Fonda al minuto de juego, pero hubo otra jugada que marcó el dramático partido en San Francisco: la expulsión de Miguel Álmiron. Por primera vez en la historia, se aplicó la famosa Ley Prestianni y el 10 guaraní vio la roja por taparse la boca al hablarle a un rival.

La polémica expulsión de Miguel Almirón DSports Las fuertes palabras de Alfaro al referirse a la expulsión de Miguel Almirón Esa jugada, que fue advertida por el VAR, hizo que Paraguay jugara más de 60 minutos con un hombre menos. Y claro, a la hora de sentarse en conferencia de prensa, Alfaro se tomó un momento para hablar sobre el tema y fue lapidario con la decisión arbitral. "Me cuesta jugar este deporte nuevo, porque estamos jugando un deporte nuevo. Respeto todas las normativas nuevas que se pusieron y todo lo demás, pero a veces hay determinadas circunstancias que se manejan para un lado y para el otro, y uno lo que quiere es justicia, ganar o perder porque hizo mejor las cosas que el rival o porque el rival nos superó", afirmó, dejando entrever su evidente molestia.

Como si eso fuera poco, el entrenador argentino se explayó con un comentario mucho más duro: "Nos pasaron el fascículo completo de las reglas nuevas. Hay cosas que se manipulan, se manejan. El exceso de tiempo agregado sin justificación de por qué daba la sensación de que todo se complotaba". Y completó: "Todo el decálogo completo del reglamento se la aplicaron a Paraguay, desde la primera hasta la última hoja".

Qué dijo el Profesor del triufazo histórico de Paraguay En cuanto a la hazaña ante los turcos, el cazador de utopías imposibles no pudo ocultar su emoción por la primera victoria de la selección sudamericana en un Mundial luego de 16 años. "Fue un carrousel de emociones permanente este partido. No tenía dudas de la respuesta de los jugadores, de la actitud que iban a tener y de cómo iban a salir a jugar el partido”, comentó.