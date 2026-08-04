Una vieja "víctima" del Dibu Martínez reveló sus deseos de revancha: "Quiero volver a enfrentarlo"

Uno de los futbolistas que sufrieron la intensidad de Emiliano Martínez en la Selección argentina confesó que quiere tener una segunda oportunidad contra él.

Desde su llegada a la Selección argentina hace poco más de cinco años, Emiliano Martínez logró ganarse el amor de todo el país. Pero así como se convirtió en ídolo de 47 millones de almas albicelestes, también se transformó en un villano para muchos de sus rivales, y con algunos hasta forjó una suerte de enemistad.

El punto de inflexión fue sin duda la Copa América 2021; más específicamente, la semifinal contra Colombia en la que atajó tres penales en la tanda y le dio a la Scaloneta su pasaje a la final. En aquella heroica definición, el Dibu dejó una frase icónica como fue el "¡Mirá que te como, hermano!" que le dijo a Yerry Mina antes de taparle su disparo, para luego festejar con un polémico quiebre de cintura.

Yerry Mina quiere su revancha contra el Dibu Martínez DSports Un lustro después de aquel momento ya histórico, el defensor colombiano manifestó sus deseos de revancha: "Lo único que yo quiero es enfrentármelo, porque en Barranquilla por Eliminatorias fui con todo a una bola, chocamos fuerte y lamentablemente él tuvo que salir en camilla. Ahí le pedí disculpas, y él no devolvió Io mismo cuando me atajó el penal en la Copa América, que se puso a bailar", apuntó este martes en diálogo con DSports.

De todos modos, le quitó importancia al festejo del Dibu Martínez: "Cuando él bailó en la tanda de penales, lo entendí porque son cosas del fútbol. Yo no me lo tomo personal: yo bailo y él baila, pero si quisiera enfrentármelo algún día y hacerle un gol", reconoció el hombre del Cagliari entre risas.

Por otro lado, aseguró que sus deseos de revancha no se limitan solo al arquero marplatense sino a toda Argentina, recordando también la final de la Copa América 2024: "Yo personalmente quiero encontrármelos, por no decir una mala frase, y quiero enfrentarlos. Nosotros tenemos que trabajar mentalmente sobre ese tipo de situaciones y de partidos", sentenció Mina.