Brasil goleó 3-0 a Haití y comenzó a reservar pasaje para los dieciseisavos de final del Mundial

Brasil derrotó 3-0 a Haití en su segundo partido en el que fue completamente superior, incluso habiendo bajado el ritmo en la segunda parte, por la segunda fecha del grupo C del Mundial 2026 , jugado esta noche en Filadelfia.

El delantero Matheus Cunha marcó los dos primeros goles del partido, a los 23 y 36 minutos, mientras que el tercero fue obra del extremo Vinicius Jr., que convirtió en el segundo minuto de descuento de la primera parte.

Con el triunfo, el combinado brasileño subió al primer lugar del grupo C, con cuatro puntos, mientras que Haití marcha último sin unidades y ya quedó eliminado, perjudicado por el sistema de desempate olímpico.

En la tercera y última jornada de la fase de grupos, Brasil se medirá con Escocia el miércoles 24 de junio a las 19:00, mientras que el elenco haitiano cerrará su participación mundialista enfrentando a Marruecos, en simultáneo.

La primera llegada del partido fue de Brasil, a los 16 minutos, con un rebote posterior a un córner capturado por el delantero Vinicius Jr., cuyo disparo alto al segundo palo tuvo un leve desvío y se fue alto.

Vinicius volvió a disparar desde la banda izquierda a los 20 minutos de la primera parte, aunque su remate fue bloqueado por el defensor Jean-Kevin Duverne.

Dos minutos más tarde, el delantero Raphinha recibió un pase filtrado que lo dejó libre ante el achique del arquero Johny Placide. El atacante del Barcelona picó la pelota desde la medialuna del área y le erró por pocos centímetros.

Brasil se puso en ventaja a los 23 minutos, cuando el delantero Matheus Cunha pudo aprovechar el rebote de un tiro previo de Vinicius, que había sido despejado por Placide, y empujó la pelota contra la red.

Brasil abrió la cuenta con suspenso frente a Haití

Matheus Cunha marcó el 1-0 de Brasil ESPN

Cinco minutos después, Raphinha volvió a quedar mano a mano ante Placide, luego de agarrar mal parada a la defensa rival, aunque su disparo no llevó potencia y fue detenido fácilmente por el experimentado guardameta haitiano.

En 36 minutos, Vinicius manejó un contraataque y filtró un pase para el desmarque a la espalda de Matheus Cunha, que sacó un zurdazo muy potente, el cual entró por el ángulo derecho de Placide, que nada pudo hacer.

Matheus Cunha marcó el 2-0 con un zurdazo imparable

PORTADA Matheus Cunha le rompió el arco y 2-0 de Brasil ESPN

Raphinha tuvo que retirarse lesionado a los 39 minutos y le dejó su lugar al delantero Rayan, de 19 años.

En el segundo minuto de descuento, un buen pase largo del volante Lucas Paqueta permitió que Vinicius se filtre por el costado izquierdo del frente de ataque y coloque la pelota por debajo del achique de Johny Placide, para el 3-0.

Vinicius marcó el tercero para Brasil

¡¡ASISTENCIA TOP DE VINI Y DOBLETE EN 36 MINUTOS!! Gran pase del crack del Real Madrid para que Matheus Cunha le rompa el arco y marque el 2-0 de Brasil ante Haití.



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La primera llegada del complemento fue del conjunto centroamericano, a los 17 minutos, con un centro al primer palo que habilitó el anticipo del defensor Ricardo Ade, que no sorprendió al arquero Alisson Becker, que pudo despejar.

En 23 minutos de la segunda mitad, Vinicius jugó un taco hacia atrás para que el delantero Gabriel Martinelli controle y saque un disparo al palo más lejano, que dio en el travesaño del guardameta haitiano.

Ocho minutos más tarde, el lateral Douglas Santos apareció libre por el costado izquierdo del área, pero su remate se fue demasiado alto.

A cuatro minutos del final del tiempo reglamentario, el delantero haitiano Wilson Isidor recibió a un costado del área y pudo encarar a Alisson, que se quedó con su disparo.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de Brasil vs Haití