Ancelotti lanzó una peculiar sentencia: "Va ser un Mundial de mucha intensidad y Argentina no la tiene"

Tras finalizar la primera fecha de la Copa del Mundo, Ancelotti analizó el nivel general del torneo e hizo una llamativa observación sobre Argentina.

El Mundial 2026, si bien recién comienza y apenas se están disputado los primeros partidos de la fecha 2, ya ha dejado en su primera tanda unas cuantas aristas a analizar en cuanto al desempeño de los equipos. En ese sentido, algunos protagonistas ya se animan a sacar conclusiones, como, por ejemplo, Carlo Ancelotti.

Luego de lo que fue el flojo debut de Brasil ante Marruecos, y en la conferencia de prensa previa al duelo de este viernes frente a Haití, el DT italiano evaluó lo que fue la primera fecha de la Copa del Mundo y lanzó una peculiar sentencia respecto de la Selección argentina y el torneo en general.

Carlo Ancelotti habló del Mundial y la intensidad de Argentina DSports "No sé si será un Mundial de estrellas. He visto equipos que no eran favoritos y que juegan un fútbol de gran intensidad. Va a ser un Mundial de mucha intensidad. Argentina, por ejemplo, no juega un fútbol de mucha intensidad. Maneja la pelota muy bien, pero también hay equipos que han destacado en esta primera fase, peleando mucho, defendiendo con intensidad y agresividad. Las estrellas no van a definir este Mundial", auguró Carletto este jueves.

Respecto de lo que fue la pobre imagen que dejó la Verdeamarela en su debut, no se mostró muy preocupado: "El estreno en un Mundial y el peso de la camiseta influyeron un poco en el aspecto mental de los jugadores. Empezar bien es importante, pero no es lo más importante. Un equipo debe ser resiliente. Este equipo es resiliente y va a mejorar".

Por último se refirió a la críticas que recibe por "haberle hecho perder la identidad de juego" al equipo: "No estoy de acuerdo. Brasil tiene varias identidades. No quiero que mi equipo sea de una sola manera. Quiero un equipo con muchas caras, que sepa jugar en bloque bajo. Una identidad clara no es lo que quiero. Quiero un equipo que sepa desenvolverse en todas las facetas del fútbol", concluyó Ancelotti.