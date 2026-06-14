Ancelotti lanzó una tajante advertencia tras el sufrido empate de Brasil en el debut ante Marruecos
En conferencia de prensa, Carlo Ancelotti fue muy autocrítico con el rendimiento de la Selección de Brasil en el debut mundialista y dejó varias frases fuertes.
La Selección de Brasil arrancó el Mundial 2026 con más dudas que certezas. El empate 1-1 frente a Marruecos en Nueva Jersey dejó un sabor amargo en la Verdeamarela, pero sobre todo en Carlo Ancelotti, quien fue muy autocrítico con el estreno de la Verdeamarela.
Las declaraciones de Carlo Ancelotti tras el 1-1 de Brasil ante Marruecos
“Creo que no empezamos bien el partido, el equipo estaba algo nervioso, perdimos muchas pelotas, muchos duelos. La primera parte no fue buena. Mejoró en la segunda parte, es un partido difícil porque Marruecos es un buen equipo”, comenzó exponiendo el ex DT del Real Madrid en conferencia de prensa.
Carletto también hizo foco en la ansiedad que mostró el Scratch durante los primeros 45 minutos. Según su visión, esa falta de calma terminó favoreciendo a los africanos, que aprovecharon los espacios para generar peligro. “Un poco de ansiedad, creo. En la primera etapa, intentaban escapar de la presión y hacían transiciones peligrosas. Podríamos haber tenido más control”, remarcó.
Sin embargo, el técnico italiano también pidió calma ante las críticas que comenzaron a surgir luego del empate. Lejos de encender alarmas, recordó que el torneo recién empieza y lanzó una advertencia para quienes ya ponen en duda a Brasil: “No podemos pensar que el equipo va a ser perfecto en el primer juego, el Mundial no se gana en el primer partido". Y agregó: "La confianza en los jugadores es total, en el fútbol no todo sale a la perfección”.
Más allá de ese mensaje, Ancelotti “No estoy satisfecho (con el resultado). Debemos trabajar para mejorar, pero es normal. Marruecos jugó bien, estuvo muy organizado en el partido y fue muy difícil”, reconoció.
Ahora, la Verdeamarela está obligada a vencer a Haití en la segunda fecha para no complicar la clasificación a 16avos. de final, aunque en los papeles parece un partido que debería sacar adelante sin muchos problemas. Eso será el próximo viernes a las 22 (hora argentina) en Philadelphia.